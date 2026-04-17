Ibiza debate entre su esencia y la masificación: “La isla sigue siendo un paraíso, pero se ha deshumanizado”

Ibiza continúa siendo un referente internacional por su belleza, su libertad y su estilo de vida, pero voces autorizadas de la isla advierten de una transformación profunda marcada por la masificación y la pérdida de ciertos valores tradicionales. Así lo han expresado el restaurador Joan Riera y el comunicador Jorge Montojo durante una tertulia radiofónica.

Ambos coinciden en que la tolerancia y el respeto han sido históricamente pilares fundamentales de Ibiza, una isla que siempre ha sabido integrar a visitantes de todo el mundo sin conflictos. “Éramos muy tolerantes y admitíamos a todo el mundo”, recuerda Riera, quien subraya que esa apertura forma parte del ADN ibicenco.

Sin embargo, el crecimiento del turismo ha traído consigo cambios significativos. Montojo advierte de que “la masificación ha provocado una cierta deshumanización”, donde se han perdido espacios tradicionales de encuentro como las tertulias en bares y cafés, sustituidos por dinámicas más impersonales.

Uno de los ámbitos donde más se percibe esta transformación es el ocio nocturno. Según los participantes, las discotecas han pasado de ser espacios de relación social a grandes industrias del entretenimiento, donde prima el espectáculo sobre la interacción. “Antes se iba a bailar, a hablar y a relacionarse; ahora se va a grabar y a dar saltos”, lamentan.

Pese a todo, ambos defienden que la esencia de la isla permanece intacta. “Ibiza sigue siendo un paraíso”, afirma Montojo, destacando su energía única, su paisaje y su capacidad de atraer a personas de todo el mundo. En su opinión, el problema no es la isla, sino el uso que se hace de ella.

En el ámbito gastronómico, se observa un cambio positivo. Riera celebra que se esté recuperando la cocina tradicional ibicenca, que durante años quedó relegada frente a tendencias externas. “Ahora volvemos a valorar lo nuestro”, señala, destacando el auge de ferias y productos locales.

No obstante, uno de los problemas más graves señalados durante la tertulia es el acceso a la vivienda. Riera denuncia que “es imposible que un trabajador pueda vivir en la isla con los precios actuales”, una situación que afecta directamente al funcionamiento del sector servicios. Ambos coinciden en la necesidad urgente de soluciones estructurales para evitar un deterioro mayor.

En definitiva, la conversación refleja una Ibiza en equilibrio entre su identidad histórica y los retos del presente. Una isla que mantiene su magia, pero que se enfrenta a decisiones clave para preservar su futuro.