Inma Saranova: “Educación, medio ambiente, presente y futuro forman parte de una misma realidad compartida”

Ibiza Preservation ha aprovechado el especial organizado por Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental para presentar a través de su directora Inma Saranova su nuevo plan estratégico que marcará las prioridades de la entidad para el período 2026-2030.

En este sentido, Saranova ha subrayado que la educación ambiental “no se limita al ámbito escolar, sino que debe implicar a toda la sociedad” y por ello, ha detallado que el nuevo plan se articula en cuatro grandes ejes, “la conservación del entorno natural terrestre y marino, la generación de conocimiento científico, la implicación comunitaria y la respuesta a la creciente demanda social de sostenibilidad”. Y todo ello, con la intención de que “se pueda dar respuesta tanto a la presión ambiental como a los impactos del cambio climático en Ibiza y Formentera”.

Al mismo tiempo, entre las distintas líneas de trabajo, la directora de Ibiza Preservation, ha destacado la protección de la posidonia oceánica, la preservación de la sargantana pitiusa, la resiliencia territorial, la economía circular y la gestión responsable de los recursos naturales, junto a iniciativas como Plastic Free Alianza Residuo Cero, la lucha contra el desperdicio alimentario o los talleres de cocina Zero Waste.

Por otro lado, Inma Saranova ha asegurado que el plan apuesta “por un salto de escala y de método, alineando todos los proyectos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que las acciones estén interconectadas y tengan un impacto real” ya que, según sus palabras, la intención “es reforzar la idea de que medio ambiente, presente y futuro forman parte de una misma realidad compartida”.