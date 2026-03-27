Transporte

Ibiza cambia por completo su servicio de autobuses con 65 líneas completamente nuevas

El Consell d’Eivissa presenta su nueva flota de autobuses que empezará a funcionar el 1 de abril con el servicio que prestará la empresa Alsa y que según el presidente insular, Vicent Marí, "supondrá un antes y un después para la isla"

Redacción

Illes Balears |

Ibiza cambia por completo su servicio de autobuses con 65 líneas completamente nuevas
Ibiza cambia por completo su servicio de autobuses con 65 líneas completamente nuevas | Redacción

El Consell d’Eivissa ha presentado parte de la nueva flota de autobuses que empezará a funcionar el 1 de abril a través de la compañía Alsa y que según el presidente insular, Vicent Marí, supondrá "un antes y un después" en la movilidad de la isla.

En este nuevo servicio todas las líneas actuales desaparecen tal y como se conocen, siendo sustituidas por rutas nuevas, que en muchos casos cambian de nombre, recorrido y horario, por lo que a partir de ahora habrá que estar muy atentos para saber como queda todo a través de la aplicación Alsa Mobi4U, que permitirá ver las paradas cercanas, las rutas disponibles y, por primera vez, el tiempo real de llegada de los autobuses.

Los nuevos autobuses son de la compañía Alsa
Los nuevos autobuses son de la compañía Alsa | Redacción

De hecho, el nuevo servicio contará con 65 líneas, organizadas por categorías: las rutas T o troncales que conectarán los principales núcleos; las A de accesibilidad; las P que llevarán hacia las playas; las U que son urbanas; las N que son nocturnas; las D, que estarán destinadas a zonas de ocio y cinco rutas AERO que enlazarán distintos puntos de la isla con el aeropuerto.

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