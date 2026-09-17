Gloria Fusté: "Por más que se internacionalice, Ibiza sigue en el corazón de la Fundación Abel Matutes"

El programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha marchado con su micrófono hasta el Grand Palladium Select Palace Ibiza para conocer de primera mano el balance de la memoria anual de la Fundación Abel Matutes junto a Palladium Hotel Group.

Lo ha hecho con la directora de la Fundación y responsable del Área de Responsabilidad Social del grupo, Gloria Fusté, quien ha repasado en Onda Cero todos los proyectos que llevan a cabo, tanto en la isla de Ibiza como en países del continente americano "relacionados con la inserción laboral, la formación, la conservación de la posidonia y la sargantana, la ayuda social y el deporte".

En este sentido, Fusté ha destacado que "a pesar de la creciente expansión de la fundación y el crecimiento que ha experimentado desde su creación en 1978 cuando Abel Matutes Juan decidió donar su sueldo como senador a causas sociales y deportivas de las Pitiusas, llegando a países como Jamaica, México, República Dominicana, Brasil o Estados Unidos a distintos lugares de España como Barcelona, Marbella, Madrid, Mallorca, Peñíscola o Tenerife, la isla de Ibiza sigue siendo su corazón y su principal eje de su actividad".

De hecho, la directora de la fundación ha puesto en valor uno de los proyectos con mayor impacto que gestionan y que es el centro de capacitación profesional desarrollado junto a Cáritas y la Escuela de Hostelería y que está destinado a personas con dificultades para acceder a formación y empleo y por el que según sus propios datos, "han participado este último año 30 personas de las que 25 han conseguido trabajo esta temporada".

Cáritas y la Fundación Abel Matutes mantienen una estrecha relación beneficiosa para todos | Redacción

Y de hecho, viendo el éxito, Fusté ha confirmado que el programa continuará creciendo este año con nuevos grupos, mientras la Fundación mantiene también su colaboración con la Escuela de Turismo a través del Aula Palladium.

Por otro lado, la Fundación Abel Matutes también trabaja en el área medioambiental con una importante mirada puesta en Ibiza que se concentra, sobre todo, en distintas actuaciones para proteger la sargantana ibicenca de los depredadores que viene de fuera "con refugios instalados en establecimientos del grupo y medidas para combatir la presencia de serpientes". E, incluso, tras la presentación de resultados se ha presentado el recién inaugurado Palladium BlueLife Hub, un espacio que Gloria Fusté ha asegurado que está concebido "como un pequeño laboratorio divulgativo para explicar a clientes, trabajadores y colectivos sociales cómo se protege y restaura la posidonia y el coral".

AEMIF es otra de las entidades beneficiacias de la Fundación Abel Matutes | Redacción

Mientras, a estos proyectos se añade el respaldo histórico al deporte de base de Ibiza, especialmente a clubes y categorías infantiles de diferentes modalidades o la lucha contra el desperdicio alimentario "gracias a una iniciativa en colaboración con la empresa Horeca por la que los excedentes de algunos establecimientos, entre ellos el Grand Palladium Select Palace Ibiza, son trasladados manteniendo la cadena de frío hasta el comedor de Cáritas para destinarlos a personas que los necesitan".