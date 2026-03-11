Gabi Ibáñez: "El country es algo tan social, tan amigable y tan sano que es casi una filosofía"

Ibiza se prepara para vivir del 27 al 29 de marzo en el Hotel Puchet de Sant Antoni un fin de semana muy especial para los amantes del country con la celebración de una gran fiesta organizada por Ibiza G&P Country, el proyecto que lideran Gabi Ibáñez y Paqui Monroy.

En Más de Uno Ibiza y Formentera, el propio Gabi Ibañez ha explicado que la idea nace "con el objetivo de conectar a la gente de Ibiza con aficionados llegados desde la península, compartiendo bailes, clases y experiencias en torno a un mundo que va mucho más allá de la música". Y es que, según sus palabras, "el country es algo tan social, tan amigable y tan sano, que es casi una filosofía".

El programa arrancará el viernes 27 con la bienvenida a los participantes y una primera sesión de baile en el interior del hotel donde además.se presentarán dos coreografías con guiños directos a la isla, una titulada Pitiusa y otra llamada Sunset. Después, el sábado 28 de marzo habrá una pequeña ruta por Sant Antoni para los visitantes llegados de fuera, seguida de comidas, más bailes, clases y la participación de instructoras invitadas de la península como Neus Lluganyera y Silvia Calcina.

Al mismo tiempo, Gabi ha destacado que el country "es una disciplina accesible para casi todo el mundo, sin necesidad de ir en pareja y con pasos que permiten empezar desde cero" y ha aprovechado para recordar que hace apenas un año "comenzaron las clases en Ibiza con un pequeño grupo y que poco a poco la afición ha ido creciendo hasta consolidar ya dos grupos en la isla, demostrando que el country también ha encontrado su sitio en Ibiza".