La fuerte presión migratoria que sufre Formentera vuelve a ser el centro informativo de una isla que reclama coordinación y recursos al Gobierno central

El Formentera al día de este 09 de septiembre ha vuelto a estar centrado una vez más en la crisis migratoria que sufre la isla después de localizarse durante el fin de semana los cadáveres de una mujer, un menor y un hombre joven en diferentes puntos de las aguas y costas de Formentera y después de que el presidente del Consell, Óscar Portas, haya vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez mayor coordinación e información ante posibles llegadas masivas, además de mejoras en los sistemas para determinar la edad de los migrantes y en las condiciones sanitarias de recepción.

Precisamente este mismo tema estuvo también sobre la mesa durante la reunión que mantuvieron el presidente insular con la senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, junto a la futura instalación del Sistema Integrado de Vigilancia exterior, la acumulación de pateras en las costas de la isla o la indemnización por residencia a los empleados públicos, y en las reivindicaciones y críticas del Partido Popular de la isla, que ya cifra en más de 240 los menores tutelados con un coste que según han asegurado podría superar los 15 millones de euros este año.

Reunión de Óscar Portas con Neus Massanet | Redacción

Por su parte, en materia de costas, el Consell ha presentado ante la Mesa del Litoral el informe técnico y jurídico que servirá de base para ssu alegaciones al nuevo Reglamento estatal mientras reclama criterios técnicos claros para determinar el dominio público marítimo-terrestre y las zonas sometidas a riesgo de inundación, y en materia de urbanismo Gent per Formentera ha pedido investigar las edificaciones donde se anuncia el futuro hotel de lujo Vestige Can Jordi, cerca de Cala Saona, aunque el Consell sostiene que únicamente existen licencias para tres viviendas y ninguna autorización turística.

Al mismo tiempo, en la Mola se ha licitado por más de 497.000 euros el proyecto para convertir el entorno del colegio El Pilar en un refugio climático con vegetación, sombra y nuevos espacios de convivencia y el área de Turismo prepara una campaña para prolongar la temporada turística hasta finales de octubre aprovechando festivales, pruebas deportivas y jornadas gastronómicas.

Campaña pra promocionar Formentera fuera del los meses de verano | Redacción

Por último, la agenda cultural incluye nuevas exposiciones, el festival Guitarres de Formentera para el fin de semana del 11 y 12 de septiembre y una nueva jornada de observación astronómica de Formentera mira al cel para también el sábado, y en deportes, la SD Formentera ha iniciado la temporada en Tercera Federación con un empate a uno ante el Mercadal, sumando su primer punto del curso.