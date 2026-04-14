Felicia Bocú: “El yate ya está descontaminado y que, si el buen tiempo se mantiene, podría reflotarse entre el miércoles y el jueves"

Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente de Sant Josep de sa Talaia, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar cómo se están desarrollando los trabajos de limpieza de los restos del barco que ardió y, posteriormente se hundió, junto al Puerto de Ibiza el pasado viernes 10 de abril y cuyos restos han llegado hasta el Parque Natural de ses Salines, especialmente hasta la zona de la Xanga y Platja d'en Bossa.

En este sentido, Bocú ha detallado que la virulencia del incendio obligó a hundir la embarcación fuera del puerto para proteger la vida de las personas a bordo, pero que las fuertes corrientes marinas arrastraron hasta la costa pequeñas bolas carbonizadas procedentes de la fibra quemada con la buena noticia de que, según los técnicos, "estos residuos absorbieron el fuel durante la combustión, lo que evitó un vertido de gasolina o aceites en cantidades peligrosas".

Un momento de la visita a la zona afectada con el alcalde Vicent Roig y la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú | Redacción

A pesar de todo ello, el Ayuntamiento ha trabajado desde el primer momento "ya que el alcalde Vicent Roig activó un gabinete de crisis que incluyó una inspección exhaustiva del litoral afectado a las pocas horas" y de la que se decidió el cierre temporal de la playa el domingo por precaución, aunque finalmente se reabrió horas "después al confirmarse que no existía riesgo para el baño". Además, Bocú ha confirmado que desde este lunes 13 de abril "se ha puesto en marcha un operativo de limpieza coordinado entre el Ayuntamiento, los técnicos del Govern, el Parque Natural y los propietarios del yate, que han asumido su responsabilidad y se han implicado en el proceso".

Un momento del incendio del yate este viernes 10 de abril | Redacción

Precisamente, sobre estos trabajos, la concejala de Medio Ambiente ha asegurado que se está usando drones "para monitorizar la zona desde primera hora de la mañana" y que los trabajos "se prolongarán durante toda la semana, con brigadas limpiando a mano en las zonas accesibles y embarcaciones con buzos especializados actuando en los tramos más complicados entre el final de Platja d’en Bossa y la Xanga", mientras que al mismo tiempo los propietarios de la embarcación han informado de "que el casco del yate ya está descontaminado y que, si el buen tiempo se mantiene, podría reflotarse entre el miércoles y el jueves para retirarlo definitivamente del mar".

Por todo ello, Felicia Bocú ha aprovechado para lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía subrayando el compromiso del municipio con la protección del entorno. "Estamos muy conscientes del paraíso que tenemos y, sin ninguna duda, en Sant Josep seguiremos atentos para proteger todo lo que significa este espacio tan natural y tan único".