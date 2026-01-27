Felicia Bocú: “En Sant Josep creemos en que la educación ambiental es una herramienta transformadora”

Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral de Sant Josep de sa Talaia, ha detallado en Onda Cero las actividades que organiza todo el año el consistorio para apostar por la educación ambiental entre los vecinos del municipio.

Bocú ha explicado que en el Ayuntamiento están convencidos “de que la educación ambiental es una herramienta transformadora” y por ello puesto en marcha jornadas informativas en Sant Jordi, Sant Josep y Cala de Bou con materiales y asesoramiento para mejorar la separación de residuos y “acercar a la ciudadanía a buenas prácticas ambientales, resolver dudas, entregar bolsas compostables para el residuo orgánico o kits para excrementos caninos”.

Al mismo tiempo, la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral josepín ha destacado el “papel clave” del equipo de educadores ambientales, que ha pasado de dos a seis desde 2023, y que según ha asegurado “es un grupo que conoce los puntos débiles del municipio, pudiendo orientar mejor las campañas, reforzar la información donde más se necesita y construir un futuro más justo, más sostenible y más equitativo”.

Bocú también ha destacado que Sant Josep lidera la separación de residuos en Ibiza con un 47,27%, “impulsado por el aumento de la recogida de materia orgánica y de envases ligeros”, y ha subrayado que estas cifras “reflejan el cambio real de los hábitos de una ciudadanía que participa activamente en iniciativas municipales y se acerca cada vez más al objetivo europeo del 50% marcado para 2035”.

Por último, ha puesto en valor la implicación de los centros educativos, con campañas como El guerrero de la limpieza o Chicletín, y las actividades de playas sin humo que tienen una gran acogida entre unos jóvenes “que con su entusiasmo son de gran ayuda al contribuir a remover la conciencia de los adultos y a extender los buenos hábitos en todo el municipio”.