Esteban Morelle: “Un ejemplo vale más que mil palabras y por eso la ciencia marina hay que vivirla en primera persona”

Esteban Morelle, director del Aula Marina de IbizaPreservation y coordinador del proyecto Mar Pitius_26, ha aprovechado el especial dedicado al Medio Ambiente de Onda Cero para detallar en qué han consistido los talleres prácticos de ciencia marina celebrados en Santa Eulària des Riu con la participación de los estudiantes del IES Isidor Macabich, del IES Xarc y del centro de Formación Profesional Can Marines

Concretamente Morelle ha asegurado que se ha tratado de "una jornada pionera de ciencia escolar marina en la que se acercó la investigación científica al alumnado a través de actividades reales en el mar porque no hay nada más bonito y efectivo que vivirla la ciencia marina en primera persona".

Los estudiantes analizaron lo encontrado en el mar con los microscopios | Redacción

Además, ha detallado que esta jornada ha puesto el broche final "a la primera campaña oceanográfica del proyecto, desarrollada entre el domingo y el miércoles con científicos de la Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia y el IMDEA y en la que se han tomado muestras para analizar microplásticos, alteraciones físico‑químicas derivadas de salmueras de desaladoras y el impacto de emisarios de depuradoras, centrándose en la franja entre Santa Eulària y Talamanca más la ampliación este año a la Reserva de Es Freus".

Después, los estudiantes han replicado parte del trabajo científico, "realizando censos de peces mediante snorkel, aprendieron a utilizar cámaras submarinas BRUVS, analizaron sedimentos, identificaron banquetes de posidonia y participaron en una salida en embarcación para recoger muestras de microplásticos y zooplancton con redes de arrastre" y aunque el oleaje impidió lanzar las cámaras BRUVS, "se sustituyó por un taller práctico sobre posidonia impartido por investigadoras del IMDEA para que vivieran exactamente lo que hacen los expertos en el mar".

Los estudiantes disfrutaron y aprendieron en el mar | Redacción

Y en este sentido, el director del Aula de IbizaPreservation ha destacado "la enorme motivación del alumnado y la importancia de despertar vocaciones científicas, especialmente entre las chicas, mostrándoles referentes cercanos, como investigadoras que trabajan aquí mismo".