Deejay Vázquez: “Queremos que Rememberland sea la fiesta de la gente de Ibiza”

Rememberland convierte Amnesia en la nueva capital del remember: “Queremos que sea la fiesta de la gente de Ibiza”

La entrevista con DJ Vázquez, DJ Petit, Kike Tejada y Toni Peret se ha emitido en “Más de Uno Ibiza y Formentera”

La escena musical de Ibiza suma este verano una nueva gran apuesta vinculada al espíritu remember. Los DJs y productores DJ Vázquez, DJ Petit, Kike Tejada y Toni Peret han presentado en “Más de Uno Ibiza y Formentera” Rememberland, la nueva fiesta que aterriza cada viernes en Amnesia Ibiza y que nace con el objetivo de recuperar la esencia de las grandes noches de baile de los años 80, 90 y 2000.

Los protagonistas explicaron que el proyecto surge tras una década de colaboración conjunta durante la etapa de Children en Hard Rock Hotel Ibiza, una experiencia que, según reconocieron, les permitió crear una conexión muy especial con el público residente. “La fiesta ha llegado al corazón de la gente de Ibiza y sienten que es suya”, aseguró DJ Vázquez durante la entrevista.

Rememberland combinará música remember con nuevas tecnologías, espectáculos visuales y una experiencia inmersiva pensada para que el público participe activamente en cada sesión. Toni Peret destacó que la propuesta busca recuperar la esencia auténtica de la fiesta: “La gente podrá bailar, pasarlo bien, ligar y vivir una experiencia completamente inmersiva relacionada con la cultura remember”.

Por su parte, Kike Tejada subrayó el momento simbólico que atraviesa el proyecto. “Es el 50 aniversario de Amnesia, el 30 aniversario del Dream Team y el 20 aniversario de La Movida. Todo está preparado para que ocurra algo muy grande”, afirmó.

Los artistas también reivindicaron el valor de la música de los 80 y 90, asegurando que sigue vigente por la calidad de sus producciones y por el vínculo emocional que mantiene con varias generaciones. Toni Peret recordó cómo muchos temas clásicos continúan sonando en discotecas de todo el mundo y cómo incluso gran parte de la música actual se inspira directamente en aquellas décadas.

Además, confirmaron que Rememberland mantendrá el espíritu accesible y cercano que convirtió a Children en un fenómeno entre residentes y trabajadores de la isla. La fiesta contará con listas para residentes, precios populares y un formato pensado especialmente para el público de Ibiza, aunque esperan atraer también visitantes de fuera de la isla.

La nueva propuesta abrirá sus puertas todos los viernes desde las siete de la tarde en Amnesia Ibiza y promete convertirse en uno de los grandes fenómenos musicales del verano en la isla.