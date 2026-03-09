Daniel Iglesias: “Ahora el turismo ya no compite por el clic sino por ser citado por la inteligencia artificial”

El Consell d'Eivissa ha organizado el lunes 9 y el miércoles 11 de marzo en su sede de la Avenida de España de la ciudad de Ibiza, un curso gratuito para pymes, hoteleros, oferta complementaria y personal técnico que, según ha explicado en Onda Cero el experto en innovación turística y miembro de la red europea de regiones por un turismo competitivo y sostenible NecsTour, Daniel Iglesias, "permitirá aprender todas las herramientas necesarias para comprender cómo el turismo está viviendo una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial".

Según Iglesias, la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que los viajeros descubren destinos, comparan servicios o planifican sus viajes y es que "cada vez más usuarios utilizan asistentes inteligentes o herramientas generativas para obtener recomendaciones personalizadas, lo que obliga a empresas y destinos turísticos a replantear su estrategia digital".

De hecho, el experto ha explicado que "hasta ahora las empresas turísticas competían principalmente por aparecer en los primeros resultados de los buscadores pero que, desde la llegada de herramientas basadas en inteligencia artificial, el reto ahora pasa por ser citados por estas plataformas, que generan respuestas utilizando fuentes de información relevantes".

Por ello, la formación organizada por el Consell de Ibiza y la red NecsTour está dirigida especialmente a pymes turísticas, establecimientos hoteleros y empresas de oferta complementaria "con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para que puedan aprovechar las oportunidades que aporta la inteligencia artificial en áreas como el marketing, el análisis de mercado o la creación de contenidos digitales" y todo ello "con ejercicios prácticos como estudios de presencia online frente a competidores, generación de contenidos para redes sociales o páginas web o análisis de tendencias turísticas emergentes mediante herramientas de inteligencia artificial".

Y en este sentido, Iglesias ha insistido en que el sector "debe perder el miedo a esta tecnología", comparando su impacto con el que tuvieron las redes sociales hace unos años y es que según sus palabras "la inteligencia artificial no solo permitirá mejorar la promoción turística, sino también optimizar procesos internos y aumentar la competitividad de las empresas".