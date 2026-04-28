Consuelo López: "El 1 de mayo vuelve a estar marcado por la crisis de la vivienda, la precariedad habitacional y la normalización de los asentamientos ilegales"

Como cada año el 1 de mayo se celebrará en Ibiza el Día Internacional del Trabajo y por ello, la secretaria general del sindicato Comisiones Obreras, Consuelo López, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para ofrecer una una radiografía sobre la situación laboral en las Pitiusas asegurando, entre otras cosas, que está marcada "un año más, por la falta de vivienda asequible, la precariedad habitacional y la creciente normalización de los asentamientos ilegales".

De hecho, López ha reclamado medidas urgentes y estructurales ante una situación que ha definido "como complicada ya que a partir de los problemas para el acceso a una vivienda digna se desencadena todo, la falta de trabajadores, la movilidad constante en las empresas, los fijos discontinuos sin llamamiento y todo ante las puertas de una temporada que no va a ser sencilla".

Al mismo tiempo, la secretaria general de CCOO ha lamentado que, pese al pleno empleo, "cada vez más personas con trabajo estable se ven obligadas a pedir ayuda para comer" y en este sentido ha lamentado el que la sociedad "se haya vuelto insensibles, pasando por delante de los asentamientos sin ya ni siquiera verlos cuando además, no sabemos que hacer con ellos por mucho que sean trabajadores necesarios para nuestras empresas y porque se levantan de un sitio y se van a otro".

Por otro lado, Consuelo López ha asegurado que la falta de vivienda ya no es un problema exclusivo de la hostelería o el turismo sino que lo denuncian todos los sectores, la sanidad, la educación, el transporte, los policías, los médicos o los funcionarios" y en este sentido, aunque también ha reconocido que las administraciones han empezado a actuar también ha considerado que las medidas son insuficientes "ya que el problema es tan grave que no tiene una única solución y ni siquiera sabemos si vamos en la línea correcta".

Finalmente, con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se celebrará este viernes 1 de mayo con un acto reivindicativo y festivo en el Parque de la Paz desde las 11.30 horas con música, monólogo, animación y comida, la secretaria general de CCOO ha confirmado que los sindicatos centrarán sus demandas en la emergencia habitacional, asegurando que "lo que pedimos es que se habilite vivienda porque no se trata de construir a mansalva sino de impulsar vivienda de protección oficial en alquiler y en compra". Además, volverán a pedir "que se den garantías jurídicas a los propietarios para que los pisos vacíos se abran al alquiler" y que se siga actuando contra los alquileres ilegales "porque aunque no nos guste saberlo, más del 50% de quienes hacen alquileres ilegales son residentes de la isla, siendo gente que conocemos y que está especulando".