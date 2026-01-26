El Consell de Ibiza refuerza la educación ambiental como eje clave para la sostenibilidad de la isla

El Conseller de Gestión Ambiental del Consell de Ibiza, Ignacio Andrés Roselló, ha defendido la educación ambiental como una herramienta fundamental para proteger el territorio y garantizar un futuro sostenible, especialmente en un contexto de alta presión humana y recursos limitados como el que vive la isla.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, con motivo del Día Mundial de la Educación Medioambiental, Roselló ha subrayado que este trabajo no se limita a una fecha concreta del calendario, sino que se desarrolla de forma continuada a lo largo de todo el año desde el Consell Insular.

Según ha explicado, el Departamento de Gestión Ambiental, en coordinación con la Oficina de Residuos, impulsa una amplia oferta anual de actividades, talleres y visitas de educación ambiental, dirigidas a centros educativos, asociaciones y distintos colectivos, con el objetivo de concienciar sobre la correcta gestión de los residuos y avanzar hacia una isla más sostenible.

El conseller ha reconocido el impacto del turismo en la generación de residuos, destacando que Ibiza es una isla con una estacionalidad muy marcada, lo que obliga a reforzar la concienciación tanto entre residentes como entre visitantes. En este sentido, ha remarcado que la gestión de los residuos es un asunto prioritario y urgente para la isla.

Uno de los puntos clave abordados ha sido el papel de los jóvenes. Roselló ha señalado que el Consell centra gran parte de sus esfuerzos en este colectivo porque “son el futuro de la isla y también grandes transmisores de estos valores en sus propias casas”, siempre bajo el enfoque de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.

En relación con la situación del vertedero, el conseller ha advertido de que su capacidad está llegando al límite, lo que obliga a tomar decisiones importantes. Entre ellas, ha confirmado que el traslado de residuos a Mallorca será una realidad, una vez finalizados los trámites administrativos necesarios.

Finalmente, Roselló se ha referido al estado de los recursos hídricos, señalando que las recientes lluvias han permitido mejorar la situación de los acuíferos, que podrían situarse entre el 50 y el 60 %, aunque ha insistido en que no hay margen para la relajación. Ha recordado la importancia de proteger los acuíferos, potenciar el uso de agua desalada y mantener las actuaciones previstas, ya que la isla no puede depender únicamente de la lluvia.

Con todo, el conseller ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para reducir el consumo de recursos, reciclar correctamente y asumir la responsabilidad colectiva de cuidar un territorio frágil y finito como Ibiza.