Carlos Rodríguez: "Hay que cuidar al cuidador para que la sanidad funcione"

Carlos Rodríguez, portavoz del sindicato Simebal, ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cuales son los motivos que han llevado a los médicos de toda España a convocar cuatro días de huelga, incluyendo también a los del Hospital Can Misses de Ibiza.

Rodríguez ha catalogado como "insoportable" la actual situación laboral y por ello ha reclamado "un estatuto propio que garantice jornadas adecuadas, reconozca nuestras responsabilidades y proteja nuestro bienestar porque nosotros trabajamos 48 horas semanales y hacemos guardias de 24 horas y porque para atender bien a los pacientes primero hay que cuidarnos".

Carlos Rodríguez, portavoz del sindicato SIMEBAL | Redacción

Por ello, según el portavoz del Simebal, la huelga "busca visibilizar que la sanidad pública necesita profesionales descansados y motivados, y que las negociaciones con el Ministerio y las comunidades autónomas deben priorizar la seguridad y salud del personal médico" y en este sentido ha advertido "que la actual dispersión de competencias genera retrasos y frustración, poniendo en riesgo la calidad asistencial".

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, el médico se ha mostrado relativamente optimista sobre posibles avances, "siempre que se reconozcan las reivindicaciones razonables y humanas del colectivo" y es que ha asegurado que "pedimos un contrato laboral correcto, que nos permita levantarnos cada día con ilusión y sin miedo a acabar quemados".