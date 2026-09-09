Belén Alvite: "Trabajamos para que las agendas del CEPCA sean una herramienta para trabajar la salud física y emocional, la igualdad, la inclusión y la prevención"

La coordinadora del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (CEPCA), Belén Alvite, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la nueva edición de las agendas escolares que todos los años elabora el centro en colaboración con el Consell d'Eivissa y que volverán a llegar a cerca de 10.000 estudiantes de Secundaria y Primaria de toda la isla.

En este sentido, la propia Alvite ha confirmado que la intención de estas agendas es que "sirvan para organizar el curso pero también que se conviertan en una herramienta para trabajar la salud física y emocional, la igualdad, la inclusión y la prevención y que sea un un elemento educativo más".

Agendas de este año | Redacción

Por ello, en el caso de las agendas de Primaria, cuatro sargantanas volverán a ser las protagonistas de una edición que incorpora elementos de la cultura ibicenca, desde espardenyes y castanyoles hasta parejas de payeses y en la que, además, los alumnos podrán indicar cada día mediante emoticonos cómo se han sentido, y por ello Alvite ha animado a las familas "que abran las agendas para poder saber cómo ha sido la semana de nuestros hijos".

Mientras, las agendas de Secundaria presentan como referentes a jóvenes de la isla que destacan en ámbitos como la música, la literatura o el deporte y que han conseguido avanzar en sus proyectos mediante el esfuerzo y al mismo tiempo incluyen códigos QR con información y recursos relacionados con drogas, sexualidad o servicios de asesoramiento y acompañamiento para jóvenes.

Algunos de los jóvenes protagonistas que aparecen en las agendas de Secundaria del CEPCA | Redacción

Por otro lado, Belén Alvite ha mostrado su preocupación por las crecientes dificultades de comprensión lectora que detectan entre los adolescentes y los malos resultados que dejan a los escolares de Baleares a la cola de comprensión lectora del último informe Pisa, y es que, como experta que es, ha confirmado que "leer un texto, hacer un comentario de texto, saber relacionar ideas, cada vez les cuesta mucho más trabajo a nuestros niños y niñas debido al consumo de contenidos cada vez más breves en internet y al tiempo que pasan mirando los teléfonos móviles" y por ello ha defendido "recuperar la lectura como herramienta fundamental para adquirir conocimientos y desarrollar el espíritu crítico".