Política

Aprobado el penúltimo trámite para que Formentera tenga senador propio

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional que se pedía desde el Parlament balear para que la isla tenga un senador propio a partir de las próximas elecciones

Redacción

Illes Balears |

Aprobado el penúltimo trámite para que Formentera tenga senador propio
Aprobado el penúltimo trámite para que Formentera tenga senador propio | Redacción

Formentera vivió este jueves 26 de marzo un día histórico después de que el Congreso de los Diputados aprobara la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que solicitó el Parlament balear para permitir que la isla tenga un senador propio a partir de las próximas elecciones.

Algo que no había sido posible en las últimas tres legislaturas y que en este caso se logró con una amplia mayoría ya que solo se abstuvieron UPN y Esquerra Republicana y votaron en contra los diputados de VOX y después de que el PSOE aceptara una enmienda del PP para mantener en la Constitución la denominación “Ibiza” en castellano, en lugar de “Eivissa”, como proponía inicialmente el Parlament.

Actualmente, Ibiza y Formentera comparten senador en un escaño que ocupa Juanjo Ferrer tras concurrir en una candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa y ahora esta propuesta para que Formentera tenga circunscripción propia tiene que pasar un último trámite en el Senado para su aprobación definitiva.

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