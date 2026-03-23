Antonia María Cirer: "las serpientes invasoras ya han colonizado toda la isla y amenazan la supervivencia de las lagartijas".

Alerta ecológica en Ibiza: las serpientes invasoras ya han colonizado toda la isla y amenazan la supervivencia de las lagartijas

La bióloga Antonia María Cirer ha lanzado una seria advertencia sobre el impacto de las especies invasoras en las Pitiusas, asegurando que “las serpientes ya han colonizado el 100% de Ibiza”, lo que está provocando un rápido declive de las poblaciones de lagartijas autóctonas.

Durante la entrevista, la experta explicó que la expansión de estos reptiles, especialmente la serpiente de herradura, se ha producido de forma silenciosa pero constante, favorecida por la ausencia de depredadores naturales, lo que permite que alcancen tamaños superiores a los dos metros y se reproduzcan sin control.

Uno de los datos más preocupantes que destacó es que “desde que aparece la serpiente en una zona, la población de lagartijas colapsa en apenas cinco años”, una velocidad que compromete seriamente la conservación de una de las especies más emblemáticas de las islas.

Cirer también subrayó que el problema no es reciente, pero sí “mal gestionado durante más de dos décadas”, denunciando la falta de un plan coordinado y eficaz: “se ha actuado de forma errática, sin estrategia clara y condicionados por intereses personales”.

Medidas insuficientes y falta de coordinación

La bióloga señaló que, aunque existen iniciativas como la creación de reservorios protegidos para lagartijas, estas carecen todavía de respaldo legal sólido, lo que impide evaluar su eficacia: “no podemos saber si funcionan porque no tienen cobertura normativa”.

Asimismo, insistió en la necesidad de implicar a distintos sectores, desde propietarios de jardines hasta navegantes, ya que la expansión de las serpientes también se produce de forma accidental: “muchas llegan en embarcaciones o en el transporte de olivos y otras plantas”.

Formentera, en riesgo creciente

Aunque durante años se pensó que Formentera estaba más protegida, Cirer advirtió de que la situación está cambiando: “en los últimos años ya se están registrando numerosas capturas, incluso en el centro de la isla”.

La experta alertó de que la introducción reciente de ejemplares a través de mercancías podría acelerar el proceso de colonización si no se actúa con rapidez.

Llamamiento urgente a la acción

Finalmente, Cirer hizo un llamamiento a las administraciones y a la ciudadanía para actuar de forma coordinada: “la colaboración social existe, pero falta estructurarla dentro de un plan claro”.

La bióloga concluyó con una advertencia contundente: “si no se toman medidas urgentes, las lagartijas podrían desaparecer en pocos años en amplias zonas de Ibiza”, lo que supondría una pérdida ecológica irreparable para el archipiélago.