Ana Díaz: “Es básico cuidar tu cuerpo, moverse y no esperar a tener dolor para acudir a tu fisioterapeuta”

En el Día Internacional de la Fisioterapia, Más de Uno Ibiza y Formentera ha conversado con Ana Díaz, fisioterapeuta en Atención Primaria de IB-Salut quien ha destacado el papel esencial de esta profesión tanto en la recuperación como en la prevención de la salud asegurando que “lo importante es transmitir que estamos cerca de la gente, ayudando no solo a la recuperación, sino también a prevenir y mantener la salud”.

La profesional ha reconocido la existencia de intrusismo en el sector, aunque considera que la población “está cada vez más concienciada en acudir a especialistas titulados” y en cuanto al perfil de pacientes en Ibiza y Formentera, ha explicado que se atienden “desde lesiones deportivas hasta dolencias derivadas del sedentarismo, problemas crónicos o patologías del suelo pélvico, con un aumento de quienes buscan la prevención antes que el tratamiento de lesiones”.

La fisioterapia es básica en nuestra sociedad | Redacción

Por otro lado, Díaz también ha subrayado la importancia de la formación continua en esta profesión asegurando que “los fisios hacemos una carrera pero no dejamos nunca de estudiar ya que másteres, posgrados y nuevas técnicas permiten ofrecer tratamientos más personalizados y actualizados” y al mismo tiempo ha destacado los avances que llegan con herramientas de valoración digital o inteligencia artificial aplicada al movimiento.

Por último, la fisioterapeuta ha querido terminar lanzando el mensaje de que es básico “cuidar tu cuerpo, moverse y no esperar a tener dolor para acudir a tu fisioterapeuta”.