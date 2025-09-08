Salud

Ana Díaz: “Es básico cuidar tu cuerpo, moverse y no esperar a tener dolor para acudir a tu fisioterapeuta”

La fisioterapeuta del IB Salut y de Atención Primaria de Ibiza ha sido la protagonista de Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo del Día Internacional de la Fisioterapia

Manu Gon

Illes Balears |

En el Día Internacional de la Fisioterapia, Más de Uno Ibiza y Formentera ha conversado con Ana Díaz, fisioterapeuta en Atención Primaria de IB-Salut quien ha destacado el papel esencial de esta profesión tanto en la recuperación como en la prevención de la salud asegurando que “lo importante es transmitir que estamos cerca de la gente, ayudando no solo a la recuperación, sino también a prevenir y mantener la salud”.

La profesional ha reconocido la existencia de intrusismo en el sector, aunque considera que la población “está cada vez más concienciada en acudir a especialistas titulados” y en cuanto al perfil de pacientes en Ibiza y Formentera, ha explicado que se atienden “desde lesiones deportivas hasta dolencias derivadas del sedentarismo, problemas crónicos o patologías del suelo pélvico, con un aumento de quienes buscan la prevención antes que el tratamiento de lesiones”.

La fisioterapia es básica en nuestra sociedad
La fisioterapia es básica en nuestra sociedad | Redacción

Por otro lado, Díaz también ha subrayado la importancia de la formación continua en esta profesión asegurando que “los fisios hacemos una carrera pero no dejamos nunca de estudiar ya que másteres, posgrados y nuevas técnicas permiten ofrecer tratamientos más personalizados y actualizados” y al mismo tiempo ha destacado los avances que llegan con herramientas de valoración digital o inteligencia artificial aplicada al movimiento.

Por último, la fisioterapeuta ha querido terminar lanzando el mensaje de que es básico “cuidar tu cuerpo, moverse y no esperar a tener dolor para acudir a tu fisioterapeuta”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer