Abel García: "El Ibiza Balloon Festival es mucho más que subirse a un globo aerostático para disfrutar de la isla desde el cielo"

Abel García, product manager del club de actividades de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza, Ibiza Enjoy Activities, ha pasado por Onda Cero para detallar en que consistirá la segunda edición del Ibiza Balloon Festival que volverá a llenar de globos aerostáticos el cielo de la isla entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre.

En este sentido, García ha puesto en valor como se ha consolidado el evento en tan poco tiempo "como demuestra que este año habrá participantes llegados desde distintos puntos de España y, que como principal novedad, también de Europa" y por ello se ha mostrado esperanzado en que viene el éxito "ojalá sea la segunda edición de muchas más en un futuro".

Cartel informativo del Ibiza Balloon Festival | Redacción

Con respecto a los vuelos de los globos aerostáticos, el product manager de Ibiza Enjoy Activities ha confirmado que están previstos que se empiecen a preparar al amanecer durante las tres jornadas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, por lo que "cada mañana, a las 06.00 horas, los pilotos celebrarán una reunión para analizar el viento y decidir tanto si es posible volar como el punto de despegue" y comenzar con el montaje y el inflado de globos en torno a las siete "en un proceso que también estará abierto al público ya que resulta espectácular y que cuenta con mucho interés por parte del público, como demuestra que el pasado año llegaron a congregarse entre 500 y 600 personas a primera hora de la mañana para contemplar el espectáculo".

Sin embargo, el momento más espectacular llegará el sábado por la tarde en Ses Variades, con el Ibiza Night Glow "en el que los globos permanecerán sujetos a tierra y sus quemadores se encenderán al ritmo de la música una vez haya anochecido" y que contará con una programación para todos los públicos que comenzará a las 18.00 horas con actividades familiares, castillos hinchables, pintacaras y música con DJ Cris44 y que después continuará entre las 20.30 y las 21.00 horas con mucha música y un espectáculo acrobático sobre uno de los globos.

Por todo ello, Abel García ha explicado que la intención de Fomento del Turismo es que el Ibiza Balloon Festival "contribuya a llevar actividad a Ibiza fuera de los meses centrales del verano" de tal modo que incluso se ha planteado "la posibilidad de trasladarlo en el futuro a noviembre o diciembre, cuando las condiciones del viento pueden resultar más favorables".