Villaverde: "estoy perdiendo la esperanza de poner la primera piedra de El Cristo"

El rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde cree que la ley autonómica de Universidades podrá llegar antes de acabar la legislatura “si se dan prisa pero no les consta que avance”. Recordamos que los tiempos son importantes porque ya queda menos de un año para la disolución de la Junta General por las elecciones. Villaverde aprecia la implicación del consejero de IU Ovidio Zapico y ha transmitido al consejero de Ciencia el interés en participar en la redacción de la ley. El responsable de la institución académica prioriza “los sistemas de coordinación entre las universidades presentes en la comunidad autónoma, como qué estudios implantar para evitar duplicidades”. El Consejo Social y cuestiones de personal son otras cuestiones habituales en otras regiones dentro del margen de la ley estatal.

Preguntado sobre por qué no se aumenta y financia el número de plazas de estudiantes en Ciencias de la Salud, Villaverde cree que el problema “no es el número de graduados en Medicina o Enfermería en España sino que el sistema público sanitario no saca suficientes plazas, y esa no es nuestra responsabilidad”. Oviedo no ofrece más plazas porque hay que asegurar la calidad de la enseñanza y eso se consigue con “prácticas y rotatorios adecuados que se materializa en número limitado por profesor tutor, que no puede pasar de cuatro”. En ese sentido, han llegado a 165 plazas dentro de las posibilidades de la Universidad, aclara.

En cuanto a la operación de El Cristo “estoy perdiendo la esperanza siquiera de poner la primera piedra” de los edificios universitarios conseguidos con la reordenación de El Cristo. “Estoy muy preocupado, no veo avances y el tiempo pasa”. El rector agradece el papel del consejero de Ordenación del Territorio Ovidio Zapico con la licitación del Plan Especial de Régimen Interior pero “23 meses son demasiado para hacerlo”. Villaverde confiesa que ve complicado ver máquinas trabajando ni siquiera en 2023, año en el que termina su mandato. No cree que posibles cambios de gobierno en España y Asturias frustre la operación en cualquier caso dado que también está implicado el Poder Judicial para tener espacios en edificios que la Universidad deje libres en Llamaquique para favorecer la unificación de sedes judiciales. “Ningún gobierno sensato” cambiaría esos planes.

Sobre la matrícula gratuita, la experiencia de Galicia, Extremadura o Andalucía muestra que apenas sube el número de matriculados. En el caso de Asturias, indica el rector, depende más del número de personas que se presentaron a la última PAU con la mirada puesta en el primer curso con primera matrícula gratuita. “No creo que la gente sea tan frívola como para matricularse a ver qué pasa y el sistema es de por sí selectivo” a partir de segundo curso. “Es preferible que alguien empiece una carrera y no la termine que haya personas que no lo hagan por razones económicas”, concluye. El que la matrícula gratuita sea soportada por el presupuesto del Principado no resta autonomía, según el rector.

Villaverde ve avances para construir la residencia de Gijón al igual que la anterior Escuela de Minas de Oviedo para albergar servicios de gobierno y administración. Prefiere no opinar de su relación el alcalde Canteli pero sí aprecia un vínculo leal con el Ayuntamiento.