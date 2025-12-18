El Sínter B de Arcelor parará a final de año por reducción de personal

La pérdida de puestos de trabajo en la planta gijonesa de ArcelorMittal derivará de la parada del Sínter B el próximo 31 de diciembre asciende a un total de 30 personas, solo en el ámbito de producción. En el caso del área de mantenimiento, la previsión es que siga como hasta ahora, a la espera de definir cómo quedará este para poder mantener la instalación del citado Sínter B, en caso de tener que arrancarlo por la parada del A. Así lo ha trasladado la Dirección de la Empresa en la reunión mantenida sobre la reorganización de la plantilla, según un comunicado de CCOO. A estos puestos han sumado la "destrucción de empleo" en diferentes talleres.

El sindicato ha reprochado a la multinacional la tardanza en esta reunión, ya que la parada del Sínter B se conocía ya desde hace años. "No es de recibo que se haga una reunión a 15 días de la parada de la instalación", han afeado a la empresa. También han pedido que la citada reorganización no se lleve a cabo hasta que el Sínter A tenga una marcha continua fiable y realmente se pueda prescindir de plantilla.

En este sentido, han indicado que la siderúrgica les ha transmitido que los excedentes del Sínter serán reubicados principalmente en el parque de Minerales. Empresa y sindicados volverán a reunirse el próximo 12 de enero. A este respecto, hasta que no haya un acuerdo, la plantilla seguirá siendo la misma más allá del próximo día 31 y, en tal caso, se aplicará el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).