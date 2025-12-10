El SIMPA afirma que Asturias necesita más de 1.200 médicos para atajar las listas de espera

La sanidad en Asturias necesitaría más de 1.200 médicos más para atajar la lista de espera y evitar la sobrecarga. Es lo que ha señalado el secretario del Sindicato Médico Profesional SIMPA José Antonio Vidal, invitado a opinar sobre el proyecto de presupuesto del Gobierno de Barbón en 2026 durante las comparecencias informativas de la Junta General del Principado. Vidal considera que el aumento de plantilla sería de 64 millones para unas cifras de incremento de personal que, confiesa, son "escalofriantes" y con un peso especialmente fuerte en hospitales: 810 especialistas hospitalarios, 360 en Atención Primaria y 60 de Salud Mental. Vidal añadía que los centros de salud están saturados y los médicos residentes cobran apenas 50 euros más que el SMI.

No han parado aquí los reproches de organismos profesionales. El presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría Luis Jiménez Treviño ha cargado contra el anteproyecto de ley de Salud Mental que prepara el Principado. Pese a aglutinar al 80% de los psiquiatras en Asturias, no se les ha tenido en cuenta ni para el plan de salud mental ni para la ley, un texto que, según el doctor Jiménez Treviño, parece guiado por personas que se quedaron en los tiempos de los manicomios. Jiménez Treviño lamenta la falta de un servicio de psiquiatría en Cabueñes, no hay un modelo integrador sino de discriminación, se deriva a menores a centros de adultos, no hay suficientes camas de hospitalización y la terapia electroconvulsiva está concertada con una clínica privada aunque el SESPA compró equipos para ello. Tampoco le han hecho caso en analizar experiencias exitosas de prevención del suicidio.

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias Esteban Gómez lamenta la desvinculación de sanidad y salud. Hay buenos profesionales y recursos sanitarios pero después hay problemas de atención sobre los que ponía ejemplos en las residencias de ancianos. Además, el presidente del colegio de Enfermería se refirió a la ley de Salud Escolar lamentando que el departamento de Infancia y Juventud del Principado no haya participado en su redacción.