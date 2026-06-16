Seguimiento del 5% de la huelga nacional de Sanidad, según el Principado

Seguimiento

Las huelgas sanitarias en Asturias tienen un seguimiento del 5% según el Principado. La consejera de Salud Concepción Saavedra define la situación como “compleja” porque el paro nace del bloqueo de la negociación del Estatuto Marco entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad y eso generando un impacto en los ciudadanos. Decimos huelgas porque, además de la convocatoria nacional que secunda el SIMPA en Asturias, está la huelga del SIMES. La consejera puntualiza que el diálogo con este sindicato debe producirse en la Mesa Sectorial dado que 2no tiene suficiente representatividad”. Entiende que son demandas propias de jóvenes profesionales pero deben amoldarse a las posibilidades presupuestarias.

Presión del SIMES

Varios servicios médico-quirúrgicos del Hospital de Cabueñes han acordado sumarse a la suspensión de la actividad voluntaria de tarde ante la falta de avances en las negociaciones relacionadas con el conflicto médico, según ha informado este martes la Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA. La organización ha señalado que la medida ha sido adoptada por los servicios de Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación, entre otros, y añaden que previsiblemente podrían incorporarse más especialidades.

La Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA explican que la suspensión de la actividad voluntaria de tarde se plantea como una medida de presión y sostienen que la unidad entre especialidades resulta fundamental para trasladar "un mensaje claro sobre la necesidad de alcanzar soluciones reales al conflicto actual".