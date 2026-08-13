Salud contabiliza 18 atenciones sanitarias por el eclipse en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha cifrado en 18 el número de consultas en atención primaria que pueden tener relación con el eclipse solar, de los 64 pacientes que se acercaron a sus centros de salud por motivos oculares a partir de las 20.00 horas del miércoles.

En unas declaraciones a los medios, la consejera ha asegurado que la tarde del eclipse se vivió en los equipamientos sanitarios asturianos de manera "muy tranquila".

De hecho, ha afirmado que no aumentaron las atenciones de urgencias, sino que hubo menos de las habituales. Saavedra cree que en los próximos días puede que se produzca "un goteo" de personas que se acerquen a sus centros de referencia con sintomatología compatible con lesiones por el eclipse.

FALLECIDA EN QUIRÓS

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil han localizado y recuperado el cuerpo sin vida de una mujer, de 52 años, desaparecida la pasada noche en el embalse de Valdemurio, en Quirós.

Los restos mortales de la mujer fueron rescatados por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que se hizo cargo del levantamiento del cadáver.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del SEPA del parque de Proaza, Grupo de Rescate, Unidad Canina, Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro Este al frente del dispostivo. Desde el 112 Asturias también se movilizó un equipo de la ERIE (Equipo de Respuesta Inmedianta en Emergencias) psicosocial de Cruz Roja.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.16 horas de este miércoles. En la llamada, realizada por una persona que se encontraba con la mujer, indicaba que una mujer se había caído al embalse, en la zona del pantalán de canoas y no la localizaba.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los equipos de Bomberos de Asturias anteriormente citado y solicitó el apoyo de los GEAS de la Guardia Civil. El Instituto Armado envió al lugar dos patrullas de seguridad ciudadana y personal de su grupo de montaña, del Greim.

A las 01.33 horas los GEAS realizaron la primera inmersión en el lugar donde previamente, uno de los perros de la Unidad Canina del SEPA, había marcado la localización. A la 01.51 horas el jefe de zona de bomberos informa que los GEAS han recuperado el cuerpo sin vida de la fallecida por lo que el personal del SEPA comienza a retirar a sus respectivas bases.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Intervención psicosocial de Cruz Roja atendió en el lugar a la persona que acompañaba a la mujer fallecida que también fue asistida por el médico del Grupo de Rescate.

Según ha informado la Guardia Civil, la mujer fallecida es una vecina de Trubia. Fue a las 2.10 horas de este jueves cuando se procedió al levantamiento del cadáver.

Fue la pareja de la víctima la que llamó a los servicios de emergencias. Al lugar se desplazaron inmediatamente varias patrullas. Ella manifestó a los agentes que se encontraba en el embarcadero del embalse con su pareja, la cual decidió darse un baño y que, en un momento dado, se sumergió en el agua por completo, no volviendo a verla. Al ver que no salía, se tiró él también al agua sin encontrarla.

Activado el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Asturias, estos se trasladaron al lugar, y se entrevistaron con la pareja de la desaparecida. Los componentes del GEAS de la Guardia Civil, únicamente se guiaron por la manifestación de la pareja de la víctima, quien les indicó el lugar aproximado donde la había perdido de vista, iniciando el protocolo habitual de búsqueda en aguas interiores o confinadas.

El escenario de búsqueda, era de aguas sin corrientes, y aún con la poca visibilidad del fondo, los guardias civiles localizaron el cuerpo a una profundidad de entre siete y diez metros, no muy lejos de la zona de desaparición. A las 01.55 horas de la madrugada, los GEAS de la Guardia Civil recuperaban el cuerpo de la fallecida. Hasta el lugar se desplazó personal del Equipo de Policía Judicial de Oviedo, que instruirá diligencias.

La mujer y su pareja, habían pasado la tarde por la zona a donde habían acudido al disfrutar del eclipse, tras lo cual dieron un paseo, decidiendo ella darse un baño en el pantano. Su pareja al ver que se sumergía y no salía a la superficie decidió en un primer momento socorrerla el mismo. Tras no conseguirlo, pidió auxilio.