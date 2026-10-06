Prisión provisional para los cabecillas de un grupo de narcotráfico detenidos en Asturias y León

La Guardia Civil culminó la semana pasada la operación 'Butzi', con la desarticulación de un grupo organizado dedicado al tráfico de cocaína y hachís en los municipios de Villaquilambre (León) y Mieres (Asturias), el ingreso en prisión provisional de los dos cabecillas de la organización y la detención de otros cinco integrantes.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Comandancia de León, se inició en el mes de febrero del presente año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que los moradores de una vivienda de Villarodrigo de las Regueras (León) utilizaban su domicilio como punto de distribución de cocaína y hachís. Tras las primeras actuaciones se comprobó que la venta diaria de dosis era muy elevada, pues el trasiego de clientes que visitaban el domicilio era constante.

Además, en determinadas ocasiones eran los componentes del grupo criminal los que se desplazaban para realizar entregas de droga en los vehículos de la organización mediante la adopción de medidas encaminadas a impedir el descubrimiento de las drogas o la investigación por parte de la Guardia Civil, según fuentes del Ministerio del Interior.

El pasado día 2 de octubre, tras recabar los indicios necesarios, se procedió a realizar tres entradas y registros simultáneos en las localidades leonesas de Villarodrigo de las Regueras y Villaobispo, así como en otro domicilio en Mieres (Asturias). En este dispositivo colaboraron unidades de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 6 de León, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de León y los grupos cinológicos con canes detectores de drogas de Burgos y León.

Como resultado de esas actuaciones se procedió a la incautación de tres kilogramos de cocaína, 18 kilogramos de hachís, más de 15.000 euros en efectivo, dos armas de fuego y siete vehículos --varios de ellos de alta gama--. Asimismo, se procedió a la detención de siete personas --cinco hombres y dos mujeres--, entre las que se encuentran los principales partícipes del grupo criminal.

GRAVE AFECTACIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA

Mediante esta operación se han desarticulado dos puntos de venta en ambas provincias. Se considera de gran importancia la eliminación del punto asentado en la provincia leonesa, pues su elevada actividad suponía una grave afectación sobre la salud pública.

Los detenidos pasaron a disposición judicial del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de Plaza número 1 de los de León, juzgado que entendió de todo el procedimiento en la mañana del domingo 4 de octubre.

Tras prestar declaración, la autoridad judicial ordenó prisión provisional para los dos cabecillas de la organización criminal y la puesta en libertad con cargos del resto de miembros, con diferentes medidas judiciales.

Según las mismas fuentes, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones en los próximos días.