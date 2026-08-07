SUCESOS

La Policía Nacional localiza, en el polígono de Silvota, a la niña sustraída por sus padres biológicos en abril

Los progenitores se la habían llevado, durante una visita autorizada, en un centro de encuentro, dado que la menor estaba tutelada por el Principado

ondacero.es | Europa Press

Oviedo |

buenavista policia nacional
Cuartel de la Policía Nacional de Buenavista, Oviedo. | Onda Cero

La Policía Nacional ha localizado a la niña de cinco años sustraída por sus padres biológicos en un punto de encuentro en Oviedo el pasado 30 de abril, según han confirmado fuentes policiales a Onda Cero.

Los agentes han encontrado a la pequeña en un lugar en las inmediaciones del Polígono de Silvota, si bien no han trascendido aún más datos, dado que está decretado secreto de sumario sobre el asunto.

La niña llevaba 18 meses con una familia de acogida, tutelada por el Gobierno asturiano. Existían una serie de contactos con los padres biológicos. En uno de esos encuentros producido el 30 de abril, los padres habrían agredido a una educadora que supervisaba el encuentro y se habrían llevado a la pequeña.

La Policía comenzó a buscarla de inmediato y el Ministerio del Interior publicó la imagen y la descprición de la niña en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

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