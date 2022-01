Ziganda: “Debemos vivir cada partido como si fuera único”

José Ángel Ziganda no quiere dramas antes de recibir al Almería y sólo espera que su equipo recupere la línea de solidez que tenía hasta el batacazo de Tenerife: “Debemos vivir cada partido como si fuera único hay que ser fríos pero vivir cada partido como si fuese el último, no es fácil tener la máxima excitación siempre aunque solemos hacerlo. Quedan objetivos que cumplir en todos los niveles”.

El técnico descarta que sea cual sea el resultado del sábado ya no se pueda de hablar de alcanzar los objetivos perseguidos: “quedan muchos puntos para todo, para perder lo hecho o para ganarlo, no se puede pensar que la temporada se acaba. Hasta abril hay que picar piedra y estar posicionado para lo que uno que quiere pelear”.

Por lo que respecta al parte médico, el técnico sigue mirando a Brugman y no lo descarta: “Le llevamos de manera gradual, poco a poco, evitando los movimientos que más le molestan. No es una lesión grave. No sabemos hasta el final si podemos contar con él”. También confía en recuperar a Tomeu Nadal: “Ha tenido algún problema físico, no ha podido entrenar. Esperemos que esté para el fin de semana”. Al que aún le falta para poder volver es a Matheus: “Es una lesión incómoda porque si te pilla en una mala posición te crea molestias, pero está mejor. No está aún para jugar”.

Los azules tendrán mañana la última sesión preparatoria y se conocerá la lista de convocados para un partido que se juega el sábado a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere.