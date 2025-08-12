Omar Montes, Izal, Yatra y Europe entre los artistas de San Mateo

La concejala de Festejos, Juventud y Centros sociales Covadonga Díaz fue la encargada de presentar el programa de San Mateo 2025, un acto celebrado en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fidma y en el que la edil estuvo acompañada por Jorge Martínez, líder de “Ilegales”. La organización ha tenido en cuenta especialmente la Candidatura de Oviedo a Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Las fiestas tendrán lugar del 11 al 22 de septiembre aunque el 6 habrá un adelanto con una nueva edición de Flying Fest con Camilo o María Becerra entre otros. El 28 tendrá lugar la romería de El Cristo. Entre tanto, según Díaz, un programa "amplio y diverso" con más de 100 actuaciones musicales, buena parte de ellas en el recinto de La Ería: Jorge Martínez “Ilegales”, Sebastián Yatra, Juan Magán, Omar Montes, Izal, Duncan Dhu, Coque Malla, y la mítica banda europea de rock Europe. A esto se suma la energía incombustible de la Orquesta Tekila y una apuesta especial por las mujeres con el festival Corazonadas Fest, donde bailaremos con Vicco, Channel, Chiara Oliver y Lennis Rodriguez”.

"Actividades infantiles, con talleres y propuestas pensadas para que los más pequeños vivan San Mateo como auténticos protagonistas", indicó la concejala de Festejos a lo que se unen grupos tradicionales, gaiteros y charangas.

Jorge “Ilegal” indicó que tocarán el 14 de septiembre, tras los teloneros ‘Ritmo Vudú’, ganadores la Concurso de Rock Ciudad de Oviedo 2024. "Vamos a ejercer un poco de rock and roll, esa música que algunos dicen que probablemente tendría que estar desaparecida. Será concierto lleno de canciones, un concierto amplio en que el que vamos a hacer un recorrido por un repertorio que cada día se va haciendo más amplio porque a pesar de nuestras malas costumbres seguimos trabajando duramente y consiguiendo esos impactos rock que nos hacen felices. Y bueno, los precios serán populares, es una oportunidad para aquellos que no gozan de un presupuesto extenso y para todos los demás”. Siempre retador, Ilegal terminó con un "Señores y señoras, si usted tiene algún problema auditivo, no asista a conciertos generales. Saludos ilegales, saludos cordiales”.