Viñas: "El Girona es la final del Mundial”

El '9' carbayón insistió en la frustración acumulada: "En el último mes hicimos buenos partidos, nos pusimos por delante en el marcador varias veces y luego no supimos aguantarlo". Esa tendencia a dejar escapar puntos duele especialmente.

Pero el foco ya está puesto en el duelo decisivo del sábado contra el Girona. "Se vienen partidos muy importantes, pero el que más es el del. Hay que sacar la victoria y luego pensaremos en lo demás", sentenció. Y elevó el listón emocional: "Lo dijo antes el míster en el gimnasio: el partido ante el Girona es la final del Mundial".

A nueve puntos de la salvación, Viñas no esconde la complejidad: "Es difícil de gestionar estar a nueve puntos de la salvación. Hasta que las matemáticas digan lo contrario lo intentaremos, hay que romper la barrera psicológica y conseguir esa ansiada victoria. Si lo logramos, creo que iremos para arriba".

El uruguayo analizó al rival con respeto: "El Girona hace un tiempo estaba en la misma situación que nosotros, enlazaron un par de victorias y ahora están bien posicionados. Con los refuerzos que hicieron son un equipo competitivo que juega bien, será un partido muy duro. Tenemos que hacernos respetar en casa".

El mensaje final fue claro y visceral: "Hace mucho tiempo que no ganamos. Mucho. No nos podemos regalar esa victoria ni a la afición, ni al club ni a nosotros. El ambiente en el vestuario es bueno, pero esto va de resultados y lo que manda es la victoria".

Sobre la sequía goleadora del equipo, Viñas fue autocrítico: "La cuota goleadora del equipo en general no está siendo la mejor. Con Almada creo que hemos ganado agresividad en el ataque, estamos teniendo ocasiones. Solo queda intentarlo cada vez más". Y asumió responsabilidad colectiva: "La responsabilidad de los goles es de los delanteros, pero en esta situación cualquiera tiene que sumar".

En lo personal, el delantero mantiene la cabeza alta: "Nunca estuve tanto tiempo sin ganar. En lo personal lo estoy gestionando bastante bien, trato de ser positivo".