Santi Cazorla pone rostro al ascenso

Si hay un protagonista destacado en el ascenso del Real Oviedo ese es Santi Cazorla. El capitán cumplió su sueño y de paso el del oviedismo llevando al equipo de su corazón a la máxima categoría 24 años después.

Su presencia en el equipo trascendió lo puramente deportivo. Fue el eje vertebrador de un equipo que creció junto a él y cuando llegó la hora de la verdad en los partidos sacó toda la clase y experiencia que atesora y marcó dos goles en el playoff que fueron claves para el retorno a la máxima categoría.

Ahora, todo el mundo espera su decisión sobre si seguir una temporada más y darse el gusto de defender la elástica azul en Primera y despedirse de los campos como merece uno de los miembros de la mejor generación de futbolistas que vio España y que tiene dos Eurocopas en su palmarés.

Al acabar el encuentro ante el Mirandés no aclaró nada: “Vine a sumar, era un reto personal y ha sido maravilloso. El playoff ha sido muy complicado, pero ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado esto. Mientras me encuentre con ganas… No quiero ser una carga, eso siempre lo dije. Ahora toca disfrutar, ya hablaremos”.

