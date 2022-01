El PSOE mantiene su defensa del carácter público de la calle Indalecio Prieto

A través de una moción de urgencia a debatir en el próximo pleno municipal, los socialistas propondrán a la Corporación que el Plan General de Ordenación "blinde" el carácter público de esta vía y elimine la edificabilidad que afecta a la calleja "con la finalidad de garantizar su uso como vía de dominio público". Para ello el PSOE ha aportado también las certificaciones catastrales de las fincas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, reiterará la petición de que los técnicos municipales informen sobre toda la documentación aportada que constata el dominio público de la calleja desde finales del siglo XVIII. A la treintena de informes, certificaciones, planos y fotos que ya registró el Grupo Socialista hace casi dos meses se suman ahora las certificaciones catastrales de las fincas y una fotografía de finales del siglo XX que "refleja claramente el uso público de ese tramo de calle".

López ha señalado que estas certificaciones catastrales obran en el primer expediente de petición de licencia y fueron aportadas por la propia empresa en junio de 2019, "pero parece que no han sido tenidas en cuenta en la tramitación posterior".

"Es incompresible que el PP y Ciudadanos cierren los ojos y no dejen que los técnicos municipales informen sobre la titularidad de la calleja. No entendemos por qué no aclaran de una vez esta situación", ha aseverado el portavoz del Grupo Socialista.

La propuesta del Grupo Socialista solicitará además que se solventen debidamente las discordancias existentes entre las propias certificaciones del Registro de la Propiedad de las tres fincas y la unión de las mismas e una sola certificación, y la de estas con las certificaciones del Catastro, respecto a las fincas que integran la Unidad de Gestión Indalecio Prieto.