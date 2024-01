El PSOE acusa al Ayuntamiento de "intentar ocultar una mala gestión de los fondos públicos"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha acusado al Equipo de Gobierno local de "intentar ocultar una mala gestión de los fondos públicos" al no proporcionar a la oposición la información sobre el estado de ejecución de los fondos Edusi, que ascienden a 10,3 millones de euros.

Ballina ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, quien ha instado al Ejecutivo local, y en concreto al alcalde Alfredo Canteli, a proporcionar esta información ya que "aún no se sabe cuánto dinero público se ha quedado en el colador" ni cuánto ha llegado a buen puerto. "Queremos que nos diga cuántos de estos fondos hemos invertido y obtenido", ha dicho Llaneza, interpelando directamente a Canteli.

GESTIÓN "INEFICAZ" Y "TEMERARIA"

"Queremos que lo respondan ya", ha aseverado el portavoz de los socialistas ovetenses, señalando que "ya no valen" las excusas y exigiendo "transparencia". El alcalde, ha insistido Llaneza, tiene que proporcionar esa información "vital" ya que, si se perdieron esos fondos sería muestra de una gestión "ineficaz" y "temeraria".

Ballina, por su parte, ha lamentado que la actitud del Equipo de Gobierno ha pasado "de la oscuridad a la obstrucción", ya que no hay comisión ni pleno en la que no pregunten por este asunto. A pesar de todo ello, ha criticado, no tienen "ningún tipo de información".

A este respecto, Ballina ha agregado que la gestión de Canteli sobre los fondos Edusi se ha caracterizado por la "oscuridad" a la hora de proporcionar los datos sobre la misma. Ha explicado el concejal del PSOE que no se sabe cuál es la estrategia municipal para estos fondos "más allá de destrozar" el planteamiento del tripartito de PSOE, Somos e IU que logró los fondos.

EL EJEMPLO DE VENTANIELLES

El edil ha puesto como ejemplo la construcción del centro social de Ventanielles. Ha asegurado Ballina que en el presupuesto de 2024 no aparece "en ningún sitio" una partida para este centro social a pesar de ser un compromiso del Gobierno de Canteli.

EL CENTRO SOCIAL "SE VA A HACER"

El primer teniente de alcalde de Oviedo y concejal de Interior, Mario Arias, ha asegurado este martes que el centro social de Ventanielles "se va a hacer" y será "lo antes posible". Arias ha respondido así a las dudas expresadas por el Grupo Municipal Socialista acerca de esta obra.

En unas declaraciones a los medios, el concejal ha explicado que la construcción de este centro social y sociolaboral "es un compromiso del equipo de gobierno" que servirá para "dinamizar tanto socialmente como a nivel laboral" toda la zona de Ventanielles.

Después de que el PSOE afirmase que no existe una partida para la construcción de este centro en el presupuesto municipal de 2024, Arias ha defendido que el compromiso para construirlo es "firme", aunque no ha confirmado si será en 2024.

La construcción de este centro forma parte de la "importante apuesta" del Equipo de Gobierno por toda esta zona del municipio que abarca también la fábrica de armas de La Vega, la entrada a Oviedo, la zona del Palacio de los Deportes. "Va a cambiar por completo toda esa zona de Oviedo", ha asegurado.

En el presupuesto municipal de 2024, que ya ha salido a información pública, no figura ninguna partida específica para la construcción del centro social, aunque sí aparece una denominada 'Regeneración urbana de los barrios Ventanielles-Guillén La Fuerza' por importe de 487.920 euros.