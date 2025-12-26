El 'Partido de Leyendas' remueve la historia azul

Durante dos horas, el Carlos Tartiere será una máquina del tiempo. Desde el pundonor de Abel Xavier, la calidad de Dely Valdés, el estilo de Jerkan, el talento eterno de Santi Cazorla, la pasión de Michu o el olfato goleador de Carlos Muñoz, hasta los nombres imprescindibles en la supervivencia del club cuando todo parecía perdido. El pasado brillante, el pasado duro y el presente esperanzador, todos juntos sobre el césped.

Los equipos del recuerdo

El triangular se disputará con tres equipos que llevarán el nombre de los estadios que han marcado la vida del Oviedo:

Teatinos: Esteban, Rafa, Boris, Jonathan Vila, Armando, Mossa, Redondo, Rabarivony, Abel Xavier, Christian Fernández, Susaeta, Héctor Font, Fermín, Sergio García, Tomás, Iván Ania, Tito Pompei, Bango, Paco Fernández, Gaspar, Dely Valdés, Miguel Linares, Toché, Jordi Vinyals, Pablo Maqueda y Sheila González.

Buenavista: Mora, Rafa Ponzo, José Luis, Urízar, Paul Folgueras, David Kily, Jorge Valiente, Ángel Luis, Luismi, Vili, Nacho López, Mateo Corbo, Nacho Fradejas, Jaime Álvarez, Jon Carrera, Michu, Nacho Matador, Yeray, Fran Cuétara, Sergio Villanueva, Arias, Aldeondo, Darío Aliaga, Javi F., Hicks, Carlos Muñoz y Yoli Chamorro.

Carlos Tartiere: Heres, Aulestia, David Fernández, Dani Hedrera, Jorge Rodríguez, Martín Mantovani, Juanma, Álvaro Cuello, Juanito, Armando Invernón, Gonzalo, Jerkan, Rivas, Curro, Xavi Moré, Nacho Méndez, Mario Prieto, Nenad Gracan, Nano, Santi Cazorla, Pascual, Jandrín, Manu Busto, Matías Fernández, Diego Cervero, Herrera y Carol Fernández.

Tres equipos, tres generaciones, un mismo escudo. Cada plantilla mezcla épocas, estilos y momentos vitales del club, en un homenaje colectivo a una historia que nunca se rindió.

La jornada arrancará por la mañana, a las 11:00 horas, con una multitudinaria firma de autógrafos en el Auditorio Príncipe Felipe. Por la tarde llegará el gran momento: el Tartiere abrirá sus puertas a las 16:30, la presentación de los jugadores será a las 17:15 y el balón empezará a rodar a las 18:00 en un triangular de partidos de 35 minutos.

No será solo fútbol. Será emoción, aplausos, abrazos y recuerdos. Será el oviedismo mirándose al espejo de su historia y reconociéndose en ella. Porque el Real Oviedo sigue aquí gracias a todos los que lo defendieron cuando fue fácil… y, sobre todo, cuando fue imposible.