Luengo: “Penamos en entrar en la historia de este club”

"Pensamos mucho en entrar a la historia de este club. Y más viendo cómo se está viviendo esto. Ser recordados en una ciudad como Oviedo nos haría una ilusión increíble. Vamos a luchar por ello", afirmó Luengo, evidenciando la motivación del equipo por alcanzar la gloria y dejar una huella imborrable en los anales del club.

En cuanto a la estrategia defensiva, Luengo subrayó la importancia del trabajo en equipo más allá de los centrales. "La defensa no solo reside en los centrales, todo empieza con una buena presión desde arriba. Si el delantero aprieta, el pase del central es peor siempre. La defensa es de todo el equipo, aunque se nos vea más a los defensas", explicó, resaltando la colaboración de todas las líneas del equipo para mantener la solidez defensiva.

Desmintiendo críticas anteriores, Luengo destacó la evolución defensiva del equipo: "Siempre se ha dicho que éramos un equipo muy ofensivo y que igual flojeábamos más en defensa. Se ha visto que no. Las pocas que nos llegan, tenemos a Leo Román. Lleva todo el año demostrando que es un porterazo tremendo".

Refiriéndose a su propia adaptación y crecimiento, Luengo habló sobre su experiencia previa y cómo ha influido en su rendimiento actual. "Cuando estaba en el Amorebieta no jugaba tanto el balón desde atrás, pero en el Athletic sí. Nos enseñaron a estar cómodos con balón, así que lo podía imaginar y creo que lo podía hacer. Luis nos ha dado esa confianza", comentó, destacando la importancia del técnico Luis Carrión en su desarrollo y en el estilo de juego del equipo.

Luengo también destacó el buen estado anímico del equipo de cara al partido: "Las cabezas están frescas, con ganas de afrontar lo del domingo y con mucha ilusión. De verdad creímos en esto, sí. Desde que vino Luis fue lo que nos transmitió. Lo veías muy lejos, porque estaba muy lejos, pero esa tranquilidad y esa seguridad ha hecho posible que estemos aquí".

Para Luengo, la clave del éxito ha sido la fortaleza mental del grupo: "La clave es la fortaleza mental, es la clave por la que estamos aquí ahora".

Sobre el rival en la final, el defensa se mostró sereno y confiado. "Vi tranquilo la semifinal de ayer. No tenía preferencias, me daba igual. Igual mejor el Espanyol, porque parte de mi familia es de Barcelona y lo tienen cerca para ir. Creo que podemos ganar a los dos rivales". Además, destacó que la presión del favoritismo puede jugar en contra del Espanyol: "El cartel de favorito puede pesar y, sobre todo, el miedo a perder algo que ya tienes. El empate les valía ayer y eso te puede pesar. Fue un partido muy abierto y vistoso. No me sorprendió, sobre todo viendo la ida. Sabía que lo de ayer iba a ser igual".

Finalmente, recordó los enfrentamientos previos contra el Espanyol, donde el Real Oviedo mostró su potencial. "Ya les ganamos en el Tartiere y allí hicimos un gran partido que se podría haber ganado. Cuanto más en contra tenemos las cosas, mejor rendimos. Por eso estamos tranquilos".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Oier Luengo.