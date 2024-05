Luengo: "Hay que pasar página y centrarnos en el partido del domingo"

El Real Oviedo viene de un partido complicado, donde las decisiones arbitrales, especialmente la intervención del VAR, jugaron un papel determinante. "Nos puede durar el cabreo y la frustración, pero hay que pasar página. Nos tenemos que centrar en el partido del domingo", comentó Luengo, subrayando la importancia de dejar atrás los resentimientos y enfocarse en lo que está por venir.

Hablando del polémico gol anulado, Luengo expresó su desconcierto: "Nadie se lo explica. Hasta los propios jugadores del Espanyol no pidieron nada, no es una jugada en la que Alemao intervenga. Es tema del VAR, ellos creyeron eso y lo pitaron. Condiciona mucho el partido, porque era un escenario totalmente diferente con el 1-2 al descanso. No lo podemos controlar, podemos controlar lo que pasa en el campo y ahí fuimos muy superiores en ese primer tiempo".

A pesar de las adversidades, el equipo mantiene un mensaje de unidad y determinación. "Ahí en la pancarta pone: todos juntos y contra todos. Y así es. Nos tenemos que agarrar a ese mensaje e ir a por todas", afirmó Luengo. Este espíritu de equipo será vital para superar el próximo desafío.

La derrota ante el Espanyol fue un golpe duro, pero Luengo insiste en que debe servir como motivación: "Esto tiene que valer para focalizarnos a tope para el partido del domingo. Fue un golpe duro perder de esa manera y no toca otra que reponernos". El enfoque está claro: aprender de los errores y mirar hacia adelante.

En el enlace de esta noticia puedes escuchara íntegramente la rueda de prensa de Oier Luengo.