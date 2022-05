Javi Mier: “No hacemos cuentas”

Javi Mier se está ganando galones en la plantilla del Real Oviedo por méritos propios. EL canterano fue uno de los destacados en el partido del pasado fin de semana frente al Mirandés y asegura que en la caseta no se piensa en nada más que no sea el siguiente partido: “Nos quedan dos partidos fuera, pero también otros dos en casa. Dependiendo de ti mismo y el plus de la gente, pues te ayuda muchísimo. No hacemos cuentas, pensamos en el partido a partido y ahora toca ir a ganar a La Rosaleda”.

Si algo tiene el Oviedo en este momento es que el nivel de todos los futbolistas parece en su estado óptimo: “Además de mi caso, que me estoy sintiendo cómodo y atravieso un buen momento de forma, todo el mundo en la plantilla está igual. Aunque solo puedan jugar 11 da gusto entrenar todos los días aquí, hay mucho nivel. Es una pasada”.

El canterano también disfrutó del ascenso del Vetusta a Segunda RFEF, conseguido de forma agónica en el último suspiro de la última jornada de Liga: “Para mí, que soy alguien de la casa, fue un orgullo ver a los chavales conseguir el ascenso. Y encima tan jóvenes, que muchos son juveniles todavía. El ascenso es algo muy importante para las categorías que vienen de atrás, la Segunda RFEF es perfecta para intentar foguearse, aprender y seguir desarrollando su juego”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Javi Mier.

Por otra parte, el equipo regresó al trabajo en El Requexón y Lucas Ahijado parece que será la única baja confirmada para el partido del sábado en La Rosaleda frente al Málaga. José Ángel Ziganda confía en poder recuperar para el once titular a Brugman después de que tuviese descanso en las dos últimas jornadas.