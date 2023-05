David Costas quiere seguir en Oviedo

Con la temporada llegando a su final, hay muchos asuntos encima de la mesa del Real Oviedo. David Costas aprovechó su comparecencia para dar un repaso a la gran mayoría comenzando por su futuro que ve ligado al conjunto carbayón: “Es el club que mejor me ha tratado desde que salí de casa. Estoy feliz en Asturias, cerca de casa y me gusta esto. También me gusta por dónde está tirando el club”.

También se mostró encantado con la idea de que Álvaro Cervera siga la próxima temporada en el banquillo del equipo: “El míster cuenta conmigo y juego todas las semanas, ojalá se quede aquí siempre. Sería una buena noticia su renovación, confía mucho en mí y ojalá se quede”.

Costas está amenazado por las tarjetas. Tiene cuatro y en caso de ser amonestado frente al Zaragoza se perdería el derbi del día 13, pero asegura que no se condicionará: “Al final salgo al campo y si te sacan la tarjeta y te lo pierdes son cosas del fútbol, no puedes pensar en algo así porque en cualquier momento la lías, no se me pasa por la cabeza, intentaré competir al máximo y que no suceda”.

Por otra parte, el regreso al trabajo del equipo tuvo a Javi Mier como protagonista ya que el centrocampista saltó al terreno de juego con sus compañeros después de muchos meses. Borja Sánchez y Viti, que acabaron tocados el partido frente a la Ponferradina, se ejercitaron al margen junto al readaptador del equipo Miguel Menéndez, al igual que Jimmy y Montoro. Borja Bastón no pisó el césped y se le espera para finales de esta semana o inicios de la siguiente.