Colombatto: «Hay que ser ambiciosos siempre»

Santiago Colombatto fue protagonista en el regreso al trabajo del Real Oviedo. El centrocampista argentino fue elegido por la afición como el mejor jugador del equipo del pasado mes de septiembre y repasó la actualidad del equipo.

Uno de sus primeros mensajes hizo referencia a la ambición que deben tener: “Hay que ser ambiciosos siempre, en la vida en general. Primero trabajar y mejorar, todavía no es momento de mirar la clasificación porque esta competición es muy larga. No nos podemos creer más que nadie porque falta mucho campeonato, estamos abajo y necesitamos puntos. No nos importa cómo viene el rival, tenemos que hacer nuestro trabajo y sacar los tres puntos será muy difícil”.

En lo personal, Colombatto cada vez se siente más cómodo en Oviedo: “Estoy bien, aunque todavía puedo dar mucho más de lo que estoy dando. Soy muy exigente conmigo mismo y espero seguir mejorando y tener buenos partidos con este equipo. ¿Adaptación? Hablamos el mismo idioma y la pelota es igual en todos lados. A veces puedes arrancar bien y a veces puedes arrancar mal, el primer partido me costó cuando me sacaron una roja que creo que no fue justa. Podría haber dicho que era cosa de la adaptación, pero no. Esto acaba de empezar, falta mucho y hay que seguir mejorando. Una vez que estoy en Oviedo, me vuelco al 100% para el equipo y para mí. También es algo personal”.

Puedes escuchar todas sus declaraciones en el enlace de esta noticia.