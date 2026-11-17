“Yo quiero ganar los cinco”. Aarón Escandell mira a los partidos que le quedan al Real Oviedo antes del parón de Navidad con la ambición de cerrar el año en la parte alta de la clasificación. “Acabar el año de la mejor manera te hace después empezar de la mejor manera también”, explicó el guardameta, que situó la primera obligación en la visita al Córdoba. “¿Es difícil? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que ir partido a partido? Sí. Primero está el Córdoba”.

Para el Córdoba - Real Oviedo, Escandell pidió al equipo que se atreva a presionar y a quedarse con el balón. “Tenemos que ir hacia adelante, ir a la presión bien, hacerles un partido difícil en el que no se sientan cómodos”. El portero subrayó el peligro de un rival que conoce bien los mecanismos de Iván Ania. “Si al Córdoba le dejas espacio y tiempo, son jugadores con muchísima calidad”, advirtió. “Si le hacemos el partido incómodo y nosotros con balón estamos acertados y le quitamos la posesión, pienso que será donde le podemos hacer daño”.

El equipo llega al Nuevo Arcángel tras la derrota ante el Girona, en el primer partido de Raúl González Blanco en el banquillo azul. El Oviedo se puso por delante y vio cómo el Girona le dio la vuelta al marcador en unos diez minutos. “Dentro del partido hay muchos minipartidos y hay pequeños detalles que, si no sabemos controlar, nos pueden costar los tres puntos”, explicó Escandell. El guardameta reconoció que el golpe dolió “sobre todo mentalmente” por haberse producido en casa.

Volver a dejar la portería a cero es una de sus prioridades. “Soy el primero autocrítico”, dijo al recordar el buen balance defensivo del inicio de Liga. También señaló el balón parado como uno de los aspectos a revisar tras el partido del Tartiere. El guardameta recordó que “sufrimos bastante” en esas acciones. Su receta pasa por “ser más agresivos y más contundentes”. En ataque, el portero pidió que todo el bloque contribuya a generar ocasiones. “Para que los delanteros metan goles tenemos que llegar como bloque y crear”.

Escandell explicó que Raúl quiere un equipo “protagonista con balón” y con el bloque alto. “Nos pide que seamos valientes”, resumió tras la primera semana de trabajo con el nuevo entrenador. El guardameta confía en que el Oviedo gane verticalidad, pero situó la regularidad como el objetivo inmediato. “Cada uno tiene su sistema, su forma de jugar y tienes que adaptarte”. También reclamó que el equipo se haga fuerte en el Carlos Tartiere, donde, dijo, juega “con casi 30.000 personas”. La primera ocasión para reaccionar será fuera de casa, ante el Córdoba. “Creo que tenemos buenos números”, dijo de la trayectoria como visitante, aunque recordó las derrotas en Sabadell y ante el Eldense.