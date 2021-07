Otea recurre el cierre del ocio nocturno

La decisión del Gobierno de Adrián Barbón de decretar el cierre de interiores en el ocio nocturno ha provocado la reacción de OTEA que ha presentado un recurso contra la medida en el TSJA. José Luis Álvarez Almeida cree que se pone el foco en un sector que no es culpable y recuerda que "nadie vigila los botellones o las fiestas en casas privadas y se culpa al ocio nocturno".

Entre las peticiones que se hacen por parte de la patronal está que las fuerzas de seguridad ayuden a los hosteleros ya que "una visita de un policía o un guardia civil no va a molestar a nadie que esté cumpliendo" y para aquellos que no respeten las normas pide mano dura pero no puede ser que "estén pagando justos por pecadores".