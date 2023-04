Podemos Asturias reclama el fin de la "cacería personal" y anuncia una reunión con Covadonga Tomé este jueves

La crisis interna de Podemos Asturias sigue siendo noticia. El último de los episodios nos llevaba este sábado a Zaragoza, concretamente a la Fiesta de la Primavera, en el que Covadonga Tomé, candidata morada a la presidencia del Principado, afirmó no haberse podido acercar a Ione Belarra, secretaria general del partido, por impedimento de los miembros de seguridad de Podemos.

Fiesta de la Primavera

“No me consta que nadie pidiese una reunión, a través de la dirección del Partido, con Ione Belarra”, ha dicho Rafael Palacios, secretario general interino de Podemos en Asturias, en respuesta a Tomé. Y añade: “No se reunió con nadie”.

Reunión con Tomé

Para Covadonga Tomé esto es parte del ataque de la dirección asturiana y estatal del partido para que no llegue a las elecciones del próximo 28 de mayo. “Covadonga Tomé va a ser la candidata de Podemos Asturias a las elecciones”, ha reiterado, una vez más, Rafael Palacios. Y ha desvelado, también, que este jueves, si todos los detalles se concretan, se reunirá por la tarde con la propia Tomé para formar la comisión de campaña. “No habrá sorpresas”, adelanta Palacios, “contaremos con todas las personas que fueron elegidas por la militancia y que no tienen ninguna sanción ni ningún expediente de sanción en curso”, añade. “Covadonga Tomé será la candidata, siempre y cuando ella quiera”, insiste Palacios. “Esto no es una secta y puede entrar y salir quien quiera”.

Langreo

En cuanto a la situación vivida en Langreo, donde Rafael Palacios ha sido ratificado como candidato de Podemos a la Alcaldía tras una segunda votación, cuestionada por el sector más crítico de la formación morada, Palacios asegura que se llegó a ese segundo proceso de votación después de que varias personas se sumaran a la militancia del partido antes de la primera votación. Algo que, según Palacios, “va en contra de los estatutos y el código ético del partido”.

En cuanto a la polémica sobre si la alternativa de voto era el sí a Palacios o la abstención, el secretario general interino explica que, en Podemos Asturias, en las primarias, no se puede votar que “no” a nadie que se presente. “Se vota sí, en blanco o a otra gente. En caso de que solo haya una lista, como en Langreo, el voto es sí o abstención”.

Cacería Permanente

Después de los ataques sufridos en redes sociales y la alteración de la página de Wikipedia del candidato de Podemos al ayuntamiento de Langreo en la que se le definía como un vividor de la política, Palacios define la situación de “cacería permanente personal” y considera que tanto él como Ana Taboada, portavoz de SOMOS Oviedo, son los “más insultados” en la que considera “una operación de destrucción personal de quienes formamos parte de la dirección del partido”.

Palabras de Palacios durante una comparecencia en la que ha estado acompañado por la propia Taboada, quien considera que las “redes sociales no están para insultar a compañeros” y lamenta que se esté hablando tanto de la situación interna. “Hay cosas que sobrepasan los límites de cualquier debate político”, apunta, “se está sufriendo lo indecible”, añade.

Así, ha pedido “abandonar el ruido” y dedicarse a “hablar de políticas que interesan a los asturianos” porque Podemos, remata, “no es el partido del odio, sino del trabajo en común”.