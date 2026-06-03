La Mancomunidad de Llanes Ribadedeva adjudica el Servicio de Psicoasesoría para Adolescentes

La Mancomunidad de Llanes - Ribadedeva ha adjudicado recientemente el nuevo servicio de Psicoasesoría destinado a adolescentes de entre 11 y 17 años empadronados en ambos concejos. Lo hace por 44.000 euros y para un periodo de tres años, siendo la adjudicataria la Asociación El Patiu.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento en materia de bienestar emocional y psicológico, sin que ello constituya un servicio de terapia psicológica propiamente dicho, sino un recurso de prevención y acompañamiento.

En la mañana de ayer, martes 2 de junio, se presentó el nuevo servicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes, con presencia de Priscila Alonso y Miguel Arsenio Sánchez Pérez, concejales de Servicios Sociales de Llanes y Ribadedeva respectivamente, y de Laura Merino, la psicóloga que prestará el servicio.

El contrato del Servicio de Psicoasesoría para Adolescentes de la Mancomunidad Llanes - Ribadedeva tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga anual adicional. El servicio se prestará durante 13 horas semanales, distribuidas entre atención presencial individualizada, apoyo online a través de herramientas como WhatsApp o videollamadas, y la realización de charlas y talleres de sensibilización dirigidos prioritariamente a los jóvenes, y de forma secundaria a familias y profesionales.