La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra reconoce a Hostería de Torazo Nature Hotel, Restaurante & Spa con un Premio Honorífico

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, representada por Juan Antonio González (Presidente de la Mancomunidad), Gerardo Fabián (Alcalde del Ayuntamiento de Cabranes), Aitor García (Alcalde del Ayuntamiento de Bimenes), Alejandro Vega (Alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa), Juan Cañal (Alcalde del Ayuntamiento de Nava), Jose Ángel Toyos (Alcalde del Ayuntamiento de Colunga) y Saúl Bastián (Alcalde del Ayuntamiento de Sariego), han hecho entrega de un Premio Honorífico a Hostería de Torazo Nature Hotel, Restaurante & Spa, en reconocimiento a su valiosa y constante contribución al desarrollo económico y turístico de la Comarca. El galardón fue recogido por Tomás Álvarez Aja, presidente de Grupo Nature, y Ana Zarauza, directora de Hostería de Torazo.

Compromiso con el turismo de calidad

Este premio reconoce la labor de la Hostería en la proyección de la imagen de la comarca de la Sidra y su decidido compromiso con un modelo turístico de calidad, sostenible e integrado en el entorno rural asturiano.

Situada en el corazón de la comarca, Hostería de Torazo es un referente en el sector hostelero local, ofreciendo un completo conjunto de servicios que incluyen alojamiento de alto nivel, restaurante de cocina asturiana, spa y espacios para eventos. Su oferta combina tradición y modernidad, integrándose de manera armoniosa en el entorno rural, y promoviendo el turismo sostenible y la cultura gastronómica de Asturias. Gracias a su excelencia en el servicio y su apuesta por el desarrollo de la región, Hostería de Torazo representa un verdadero motor económico para la zona, siendo un ejemplo de compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la experiencia turística completa.

El reconocimiento reafirma la importancia de la Hostería como referente turístico y gastronómico en la comarca, y subraya el esfuerzo continuo de la empresa por mantener un alto nivel de servicio, contribuyendo al fortalecimiento del tejido económico y cultural local.