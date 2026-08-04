Ignacio Galán recibe la Medalla de Oro de los Cursos de La Granda por su trayectoria profesional

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido este martes la Medalla de Oro de los Cursos de La Granda, un reconocimiento que distingue a personalidades de destacado prestigio intelectual, institucional o cultural y que pone en valor su trayectoria profesional.

La entrega del galardón ha tenido lugar durante el acto inaugural de la 48ª edición de los Cursos de La Granda, celebrado en Avilés. La distinción ha sido entregada por el presidente de los cursos y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, en una ceremonia que también ha contado con la laudatio de Fernando Becker y la presencia de diversas autoridades.

La Real Academia ha reconocido con esta medalla la contribución de Galán al pensamiento, la cultura y el debate público, así como su papel al frente de Iberdrola, compañía que ha liderado la apuesta por la electrificación mediante energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento.

Desde que asumió la presidencia de Iberdrola en 2001, Galán ha impulsado la transformación de la compañía hasta convertirla en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil, con presencia en decenas de países y suministro eléctrico para cerca de 100 millones de personas.

Asturias, un territorio clave para Iberdrola

Durante su discurso, Ignacio Galán ha destacado el valor simbólico que tiene este reconocimiento por recibirse en Asturias, una comunidad con la que ha asegurado mantener una estrecha vinculación personal y profesional.

El presidente de Iberdrola ha puesto en valor el papel histórico del Principado como motor de transformación económica y ha señalado que la región ha sabido evolucionar desde un modelo basado en el carbón hacia otro vinculado a la electrificación y las energías limpias.

En este sentido, ha destacado que la compañía ha incrementado de forma notable su actividad en Asturias, multiplicando en los últimos cinco años sus compras a proveedores asturianos hasta alcanzar los 1.600 millones de euros, además de desarrollar proyectos de electrificación que, según ha explicado, contribuyen a generar empleo y actividad económica.

La electrificación, una "oportunidad histórica"

Galán ha aprovechado su intervención para reivindicar el papel de la electrificación como eje del desarrollo industrial de los próximos años.

"Gracias a la electrificación, nos encontramos ante una oportunidad histórica para impulsar una nueva industrialización que refuerce nuestra autonomía energética, mejore la competitividad y permita seguir avanzando en sostenibilidad"

Asimismo, ha recordado que Iberdrola ha invertido cerca de 40.000 millones de euros en España durante los últimos 25 años en energías limpias, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento, y ha reiterado la voluntad de la empresa de seguir siendo uno de los principales inversores industriales del país.

Para ello, ha defendido la necesidad de contar con una planificación energética adecuada, un marco regulatorio que incentive la inversión y empresas con capacidad para liderar la transición energética.