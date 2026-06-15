El Gobierno de Asturias invertirá 2,1 millones para eliminar vertidos a la ría de Villaviciosa y completar el saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras de saneamiento de Musllera, El Picu y Rodiles, en el concejo de Villaviciosa, por un importe de 2.165.900 euros. Las obras supondrán un avance decisivo para completar la red pública de saneamiento en estas localidades, mejorar la gestión de las aguas residuales y reforzar la protección ambiental de la ría de Villaviciosa.

El proyecto favorecerá a una población estimada de unas 500 personas y permitirá resolver una necesidad histórica de la zona mediante la incorporación de estos núcleos a una red de saneamiento moderna y eficiente. La intervención contribuirá a mejorar la calidad del servicio y garantizar una gestión más segura y sostenible de las aguas residuales.

Uno de los principales beneficios será la eliminación de los vertidos incontrolados que actualmente afectan al entorno de la ría de Villaviciosa. Esta mejora favorecerá la calidad de las aguas y contribuirá a la conservación de un espacio natural de gran valor ecológico, reconocido por su riqueza ambiental y su importancia para la biodiversidad del litoral asturiano.

Ciclo del agua

La actuación permitirá además reforzar la protección del medio ambiente y avanzar en los objetivos de sostenibilidad vinculados al ciclo integral del agua. La mejora de las infraestructuras de saneamiento resulta fundamental para compatibilizar el desarrollo de los núcleos rurales con la conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas más sensibles.

Para hacer posible estas mejoras, el proyecto incluye la construcción de 4.398 metros de colectores y cinco estaciones de bombeo. Estas infraestructuras permitirán recoger y transportar adecuadamente las aguas residuales, superando los desniveles existentes entre las viviendas situadas en las cotas más bajas y el colector principal.

La inversión cuenta con un plazo de ejecución de 32 meses. Una vez completados los trámites necesarios para la puesta a disposición de los terrenos afectados, podrán comenzar unas obras que se enmarcan en la estrategia del Gobierno de Asturias para modernizar las infraestructuras hidráulicas, extender los servicios básicos a todo el territorio y mejorar la calidad ambiental de los concejos rurales y costeros.