Entran en servicio las mejoras realizadas entorno del santuario de la Virgen de la Cueva, en Infiesto, tras una inversión de 342.000 euros

Tras la ampliación de la escuela de 0 a 3 años con la cofinanciación europea, ahora se han terminado las obras financiadas con cargo al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias. Estas obras estaban contempladas en el Convenio firmado con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y financiadas con Fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

El total de los proyectos contemplados en el Convenio alcanzaban una inversión de 842.550 €, de los que 342.821,82 € estaban asignados a las obras ejecutadas en el entorno del Santuario Virgen de la Cueva, que acaban de entrar en servicio.

Mejoras en el área de La Cueva

Las obras han consistido en la eliminación de una carpa y la construcción de una pérgola de madera que da servicio al bar existente en las instalaciones, la sustitución de un muro de contención en el acceso rodado al Santuario, la construcción de una acera perimetral en el área recreativa, la instalación de una batería soterrada de contenedores de reciclaje, la sustitución de la caseta cubre contenedores, el cierre mediante una valla de madera de la zona más expuesta al río La Marea, la pavimentación de los accesos y la construcción de un parque infantil con el mobiliario correspondiente.

Además de estos Fondos Europeos ejecutados en la ampliación de la escuela de 0 a 3 años y en las actuaciones de turismo, en estos momentos se están ejecutando obras en el antiguo instituto de San Cipriano y en un albergue en Villamayor también con Fondos Europeos, pero en este caso del Instituto de Transición Justa.