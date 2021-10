La DOP Cangas no participará en la Fiesta de la Vendimia

En un comunicado trasladado a los medios este viernes se anuncia oficialmente que la DOP Cangas, APROVICAN y la IGP Chosco de Tineo no van a participar en la 19ª Fiesta de la Vendimia, que se celebra entre el 8 y el 12 de octubre.

La DOP Cangas no está de acuerdo con que el escenario elegido para celebrar diversas actividades sea el Parque del Fuejo, "según nos ha traslado el Ayuntamiento, la única ubicación disponible para nosotros se encuentra alejada del eje central de la Villa, donde sin embargo sí se instalarán carpas y jaimas para el resto de los establecimientos"... "sabemos que los visitantes se acercan a Cangas ese fin de semana, porque buscanel contactodirecto con el mundo del vino y no queremos defraudarles, no podemos obligarles a desviarse a una nueva ubicación alejada del pueblo y con difíciles accesos"...

La DOP Cangas ha adelantado que no hará más declaraciones al respecto.