El consejero de Industria afirma que buscarán "vías menos traumáticas " en Duro Felguera

El Principado tratará de ayudar para evitar soluciones menos traumáticas en Duro Felguera que el despido para 208 empleados en Asturias. Es lo señalado por el consejero de Industria en comparecencia solicitada por Podemos tras anunciar la empresa el ERE para 248 trabajadores en toda España después de haber recibido 126 millones de dinero público, 6 de ellos del gobierno asturiano. La diputada Nuria Rodríguez llamaba la atención sobre el aumento del número de directivos de 6 a 11, el incremento de los gastos del consejo de administración de 260.000 a 400.000 euros y la mejor previsión de volumen de contratación hasta 300 millones. No le casa con despedir a parte del personal. El consejero Enrique Fernández puntualiza que la ayuda pública "no es para salvaguardar rentas privadas" sino para favorecer la continuidad de la empresa. No quiso entrar al camino abierto por la diputada de Podemos para evitar convertir el "diario de sesiones en papel cuché" para una empresa que cotiza en bolsa y en la que la administración pública "no debe interferir". Sí señaló que tratarán de encontrar alternativas a los despidos mediante "vías menos traumáticas"