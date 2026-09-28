Cinco nuevas actuaciones mejorarán el abastecimiento de agua en distintos núcleos de Cangas de Onís

Cangas de Onís contará con cinco nuevas actuaciones para mejorar y reforzar sus infraestructuras de abastecimiento de agua, con una inversión total de 425.542,59 euros, IVA incluido. Las obras serán ejecutadas por Asturagua Servicio Integral del Ciclo del Agua, S.A.U. como parte de los compromisos asumidos por la empresa con la prórroga durante cinco años de la concesión del servicio municipal de abastecimiento.

Las inversiones permitirán actuar sobre redes, captaciones y sistemas de suministro en diferentes puntos del concejo. En concreto, Asturagua acometerá la ampliación de la red de distribución de Cebia; la ampliación de la red de distribución de La Cueste (Taranu); el refuerzo de la captación de Les Llanielles (Tresano); el refuerzo del abastecimiento a Llueves desde el depósito de Celango; y el refuerzo del abastecimiento del río Dobra.

Se trata de actuaciones dirigidas a reforzar el sistema municipal de abastecimiento y mejorar las infraestructuras que dan servicio a diferentes núcleos del concejo. Los proyectos han sido supervisados por los Servicios Técnicos Municipales y cuentan, además, con un informe externo que considera las actuaciones propuestas idóneas y necesarias para el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Cinco actuaciones

El programa comprometido por Asturagua contempla intervenciones en distintos ámbitos del sistema municipal. En Cebia y La Cueste (Taranu) se ampliarán las respectivas redes de distribución, extendiendo y mejorando las infraestructuras de suministro existentes. En Les Llanielles (Tresano) se actuará para reforzar la captación de agua, mientras que en Llueves la intervención estará destinada a reforzar el abastecimiento desde el depósito de Celango. La quinta actuación se centrará en el río Dobra, donde se ejecutarán trabajos para reforzar el sistema de abastecimiento. Estas cinco inversiones forman parte de los compromisos vinculados a la continuidad de la concesión y deberán desarrollarse durante el nuevo periodo contractual.

Prórroga del servicio hasta 2031

El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís aprobó en su sesión ordinaria del viernes 25 de septiembre la prórroga por cinco años del contrato de concesión para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua, actualmente prestado por Asturagua.

El acuerdo fue adoptado por mayoría absoluta de la Corporación, con ocho votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. La prórroga tendrá vigencia desde el 17 de octubre de 2026 hasta el 17 de octubre de 2031 y lleva aparejado el compromiso de Asturagua de ejecutar las cinco actuaciones, por un importe conjunto de 425.542,59 euros, IVA incluido.

La decisión se sustenta también en el informe del Jefe de Obras y Servicios Municipales, que señala que el grado de cumplimiento del contrato ha sido satisfactorio, que no constan incumplimientos graves y que, desde el punto de vista técnico, resulta favorable la continuidad de la concesión durante otros cinco años.

El expediente cuenta asimismo con informe jurídico de la Secretaría General e informe favorable de fiscalización de la Intervención Municipal. El informe jurídico concluye que no existe impedimento para acordar una nueva prórroga de cinco años conforme al régimen contractual aplicable y al Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que rige la concesión.

El Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos Municipales, realizará el seguimiento de las cinco actuaciones para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asturagua deberá presentar anualmente una memoria justificativa sobre el grado de ejecución de las inversiones previstas, de manera que exista un control municipal de su desarrollo durante los cinco años de vigencia de la prórroga.

De este modo, la continuidad de la concesión permitirá incorporar más de 425.000 euros en mejoras concretas de las infraestructuras de abastecimiento de Cangas de Onís, con actuaciones en cinco puntos del concejo destinadas a reforzar y mejorar el servicio. El acuerdo será formalizado administrativamente y la prórroga se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.