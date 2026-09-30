El Ayuntamiento de Cangas de Onís aprueba inicialmente la ampliación de la zona azul a todo el año

El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la modificación de la Ordenanza Municipal nº 501, reguladora del estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales, con el objetivo de extender la aplicación de la zona azul durante todo el año.

La modificación responde a la necesidad de adaptar el servicio a las actuales necesidades de ordenación del estacionamiento en el municipio, favoreciendo una adecuada rotación de las plazas y una gestión homogénea a lo largo de todo el año. Hasta ahora, el periodo de aplicación del estacionamiento regulado estaba comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de octubre. Con la modificación aprobada inicialmente, el servicio podrá estar operativo durante los doce meses del año.

Horarios de la zona azul

El nuevo régimen horario previsto será de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, mientras que los sábados, domingos y festivos funcionará de 9:00 a 14:00 horas. La modificación mantiene los primeros 30 minutos de estacionamiento gratuitos. Desde el minuto 31 hasta el 120, ambos inclusive, la tarifa será de 0,01 euros por minuto, con un tiempo máximo de estacionamiento de dos horas. Cada vehículo podrá beneficiarse de los 30 minutos gratuitos únicamente la primera vez que estacione en zona azul durante ese día. En posteriores estacionamientos en la misma jornada, deberá abonarse la tarifa correspondiente desde el primer minuto. Asimismo, el importe establecido por exceder el tiempo abonado en el ticket o por carecer de él será de 3,60 euros.

Periodo de información pública

Tras su aprobación inicial por el Pleno, el acuerdo será sometido a información pública durante treinta días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de Edictos de la Corporación.

Durante ese periodo, las personas interesadas podrán presentar las alegaciones o sugerencias que consideren oportunas. El Ayuntamiento recabará también la opinión de las organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas que representen a personas cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por la modificación. En caso de que durante el periodo de exposición pública no se presente ninguna alegación o reclamación, se ha delegado en la Alcaldía la elevación del acuerdo a definitivo.